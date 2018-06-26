降準後人民幣貶更兇 離岸人民幣連跌九天今破6.56關卡

中國人行拋出訂向降準消息後，讓中美貨幣政策更顯分化，也讓人民幣面臨新的下跌壓力，今 (26) 日人民幣中間價報 6.5180，貶值 287 點，已經是第 5 個交易日連續貶值，更刷新 2018 年 1 月 10 日以來新低，離岸人民幣更跌破 6.56 關卡，連續九天走跌。

除了人民幣中間價持續下探，人民幣兌美元匯率今日早盤同樣繼續走貶。至截稿為止，在岸人民幣兌美元貶 0.22%，報 6.5529。離岸人民幣兌美元跌幅更大，跌破 6.56 關卡，報 6.5606，貶 0.3%，這也是離岸人民幣匯率連續九天下跌。

在岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

離岸人民幣走勢 (圖自新浪財經)

近來中國人行宣佈降準，引發避險基金與企業紛紛調低人民幣均衡合理匯率，《21 世紀經濟報導》，布朗兄弟哈裡曼（BBH）全球外匯策略主管 Marc Chandler 表示，中美貨幣政策分化讓避險基金紛紛調降人民幣匯率估值，這段期間幾乎看不到人民幣大額買單，感覺整個市場都在拋售人民幣。

眼看中美貨幣政策分化，對人民幣來說最大的衝擊在於中美利差迅速收窄，引發資本流出壓力驟增。美國下半年還可能再升息兩次，讓 10 年期美債收益率可能回升至 3.1%，而中國下半年有機會再降准一到兩次，使 10 年期中國國債收益率可能回落至 3.4%。

因此，中美利差將回落至 30 個基點左右，較當前下滑逾 50%，多數避險基金認為這勢必觸發不少海外資金削減購買中國國債額度，並引發中國資本流出壓力增加，令人民幣兌美元匯率向 6.7-6.8 下探。

也有外匯交易員指出，近兩周以來避險基金在開盤前紛紛買跌離岸市場人民幣兌美元匯率，令離岸人民幣跌幅遠高於在岸人民幣。眼看海外資金藉著中美貿易摩擦升溫與美元走強，不斷加大看空人民幣力道，讓許多外貿企業只能跟進購匯避險，進而加大人民幣跌幅。