和嘉資源(00704-HK)擬投資能源科技及精細化工部分股權

和嘉資源(00704-HK)公布，於2018年6月25日(聯交所交易時段後)，集團分别與山西金岩能源科技有限公司及山西金岩精細化工有限公司(統稱為「項目公司」)訂立一份不具法律約束力的意向書，據此，公司可能以直接或經基金架構以收購或認購方式投資項目公司部分股權。

項目公司為分别位於中國山西省孝義市的焦化項目及化産項目的項目承載主體，該項目總産能規模為500萬噸/年一級焦炭、100萬噸/年乙二醇及5.5億立方米/年液化天然氣。該項目分兩期建設：

第一期建設内容包括：250萬噸/年焦炭生産裝置；相應配套乾熄焦餘熱發電裝置；40 萬噸/年乙二醇聯産2億立方米/年液化天然氣配套餘熱發電裝置；500萬噸運力鐵路專用線；

第二期建設内容包括：250萬/年噸焦炭生産裝置；相應配套乾熄焦餘熱發電裝置；60萬噸/年乙二醇聯産3.5億立方米/年液化天然氣配套餘熱發電裝置。

公告稱，集團一直緻力探索積極物色與現存業務相關的合作機會，整合煤炭産業鏈上下遊資源，以發揮與焦炭生産業務的協同作用，創造更多價值以回饋各位股東及持份者的支持。

集團將繼續不時檢視及調整集團整體發展策略，以提升集團業務的盈利水平。

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