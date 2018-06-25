恒大入主FF 67.46億港元入股45%成第一大股東

恒大健康(00708-HK)公布，恒大集團以67.46億港元收購香港時穎公司100%股份，間接獲得Smart King公司45%的股權，成為公司第一大股東。這意味著恒大正式入主美國新能源汽車公司Faraday Future(下稱FF)。

在恒大集團正式入主FF後，恒大方面將委派集團董事局副主席、總裁夏海鈞擔任Smart King公司的董事長。

據悉，早在2017年11月30日，香港時穎公司與以賈躍亭為代表的FF原股東以合資模式設立了一家新公司Smart King，時穎出資20億美元獲取合資公司45%股權，而FF原股東以FF擁有的技術資産及業務入股，獲取合資公司33%股權，而剩餘22%股權將作為股權激勵預留給公司管理層。根據合併協議，時穎已支付8億美元的投資金額，剩餘12億美元投資將於2019年12月31日及2020年12月31日之前各支付6億美元。

公告稱，通過本次收購事項，公司可通過收購全球領先的新能源汽車技術和產品，有機會在高速成長的新能源汽車行業獲得強大競爭力，占領市場份額，實現業務多元化。

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