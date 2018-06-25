交通部：2020年底前重點城市公交車全部更換為新能源車

公交車很快都不用燃油車了。

6月25日交通運輸部綜合規劃司副巡視員毛健透露， 按照今年5月召開的全國生態環境保護大會的精神和具體要求，交通部在加強車輛結構升級方面等加快推進。

一是推廣使用新能源汽車，重點區域港口、機場、鐵路貨場等作業車輛採用新能源或清潔能源汽車替換。2020年底，重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區公交車全部更換為新能源汽車。

二是大力淘汰老舊車輛。重點區域採用經濟補償、限製使用、嚴格超標排放監管等方式，以開展柴油貨車超標排放專項整治為抓手，嚴格實施道路運輸車輛燃料消耗量限值準入製度，大力推進國三及以下營運柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰採用稀薄燃燒技術和“油改氣”的老舊燃氣車輛。到2020年底，京津冀及周邊地區淘汰國三及以下營運中重型柴油貨車100萬輛以上。

根據了解，為了減少公路燃油汽車污染，交通部也在推行調整運輸結構方面，一是發揮鐵路、水運在大綜物資中長距離運輸中的骨幹作用，加大貨運鐵路建設投入，顯著提高重點區域大綜貨物鐵路水路貨運的比例，提高沿海港口集裝箱鐵路集疏港比例。推動鐵路貨運重點項目建設。二是大力推進海鐵聯運。全國重點港口集裝箱鐵水聯運量年均增長10%以上。三是加快推進多式聯運、江海直達運輸、甩挂運輸、滾裝運輸、水水中轉等先進運輸組織方式，提高運輸及物流效率。四是推進多式聯運和幹支銜接型貨運樞紐和物流園區建設，建設城市綠色物流體系。

在推進船舶污染防治方面，一是全面推進珠三角、長三角、環渤海(京津冀)水域船舶排放控製區建設，研究製定拓寬船舶排放控製區實施方案。2019年底前，調整擴大船舶排放控製區的範圍，覆蓋沿海重點港口，逐步拓展到長江幹線主要港區。二是推進船舶更新升級。加快淘汰高耗能、高排放的老舊運輸船舶。長三角等重點區域内河應採取禁限行等措施，限製高排放船舶使用，鼓勵淘汰20年以上的内河航運船舶。自2018年7月1日起，全面實施新生産船舶發動機第一階段排放標準。2020年底前，長江内河現有船舶完成改造，改造後仍達不到新的環保標準要求的，限期予以淘汰。

來源：21世紀經濟報道

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