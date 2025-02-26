關鍵性突破！FT：華為先進AI晶片製造良率提高到近40%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-26 07:30

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據倫敦《金融時報》（FT）周二（25 日）報導，兩名知情人士透露，中國華為生產的先進人工智慧（AI）晶片的良率，已從一年前的 20% 提高到接近 40%，是支持中國先進晶片自主的關鍵性突破。

據《金融時報》報導，華為已推出的最新昇騰 910C（Ascend 910C）AI 晶片，效率優於 910B 晶片。消息人士表示，這意味著華為昇騰晶片生產線首度獲利。華為的目標是把良率提高到 60%，達到業界同級晶片的標準。

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儘管美國政府的出口管制削弱中國開發敏感技術的能力，但這項突破是中國建立運算基礎設施的一步。這些努力得到了國家的支持，北京敦促本土科技公司多採購華為 AI 晶片，捨棄輝達（Nvidia）晶片。輝達仍然是中國市場的領導者。

華為委託中芯國際以所謂的「N+2」製程代工生產昇騰晶片，這種製程不需要極紫外光（EUV）微影技術，也能生產先進晶片。受到美國管制，目前中國無法向荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾（ASML）採購 EUV 設備。

知情人士指出，華為計劃今年生產 10 萬片 910C 晶片，以及 30 萬片 910B 晶片。去年華為生產 20 萬片 910B 晶片，910C 晶片則未量產。