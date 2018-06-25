凱投宏觀：美2020年恐見經濟衰退 Fed將被迫降息

儘管美國經濟 2018 年成長強勁，不過經濟諮詢機構凱投宏觀 (Capital Economics) 警告投資人，這個成長速度可能快速放慢，預計 2020 年 GDP 成長將減到僅 1.3%，美國 Fed 的緊縮週期也將逆轉。

Capital Economics 在最新的《美國經濟展望》報告中，預測美國今年 GDP 成長為 2.9%，但隨著刺激力道的減弱，以及利率上升對經濟的拖累，至 2019 年，GDP 將放慢至 2.0%，2020 年更將減至 1.3%。

Capital Economics 認為，在這樣的成長下，美國基準利率將在 2019 年中期，來到略低於 3% 水準，也是近期的高點。隨後，到 2020 年，美國可能要開始被迫降息。這也代表著，在 2020 年美國經濟將面臨「重大衰退風險」。

凱投宏觀經濟成長預測 (圖表取自 Kitco News)

Capital Economics 大宗商品經濟學家 Simona Gambarini 在 6 月稍早時說，有鑑於經濟成長放緩及衰退的風險，未來 2 年金價可能升至每盎司 1400 美元。不過當前仍持維持短期中立的看法，預計年底價格將在每盎司 1300 美元附近。

美國成長放緩風險加大原因

Capital Economics 指出，由於課徵額外的關稅，以及北美自由貿易協定的崩潰，將加劇美國經濟成長放緩。

同時，圍繞在貿易上，如果因言辭「失控」，造成最新的關稅威脅及潛在的報復行動全面實施，會使情況更糟，讓出口徹底下降。

對比當前，因為經濟加溫，美國將在未來 12 個月內至少 4 次升息。但升息的結果，最後損傷經濟，造成經濟成長放慢，Fed 原本緊縮的政策也因此被迫逆轉。

Capital Economics 經濟學家說，隨著家庭借貸成本穩定上升，減稅提振經濟的效果衰退，當前強勢的成長難以持久。近幾個月的實際市場利率大幅上升，也已經導致家庭借貸成本上升。

歷史經濟也預示，依目前 Fed 升息步伐，未來 1-2 年累計升息幅度將達 300 點基點，這個幅度已接近過去 5 次衰退前實際利率的平均增幅。