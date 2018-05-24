美國下一輪經濟衰退已經來了？GDP跌2%=小型企業倒閉數量暴漲50%

今年第一季，美國 GDP 增長有所放緩，增速僅為 2.3%，但仍超出華爾街預期。投資者對美國經濟大多仍持樂觀態度，美債殖利率由此走高。但《華爾街日報》卻看到，市場也已開始憂慮，聯準會希望儘快給通膨「降溫」，或令美國經濟過早陷入衰退。

上述媒體對經濟學家的調查顯示，其中 59% 預計美國經濟將在 2020 年進入衰退，另有 22% 認為衰退將在 2021 年到來。而美國金融策略博主 Charles Hugh Smith 更是在其創建的金融部落格 OfTwoMinds 中直言道：下一次的經濟衰退已經來了，只是分布不均，所帶來的影響也極其不對稱。

Smith 撰文稱，下一輪經濟衰退將不會是線性滑坡，而是破壞性巨大無比的非線性下跌。

線性與非線性，差距究竟有多大？Smith 舉例直觀解釋道：

線性情況下，GDP 下跌 2%，就業率隨即下跌 2%，企業銷售額、利潤、貸款合約均減少 2%，而關門停產的企業數量將上漲 2%；

但若是非線性下跌，GDP 同樣萎縮 2%，就可能導致小型企業倒閉的數量暴漲 50%，新增抵押貸款數量暴跌 50%，失業率也上漲 10%。

Smith 認為，下一輪經濟衰退的核心動力在於，所有極端情況均有所放鬆。

債務擴張、槓桿、邊際借款人的債務激增、不良投資、債務引發的投機、以美元計價的新興市場債券、金融壓制、政治腐敗等方面的極端情況將美國經濟推向崩潰邊緣。

在他看來，各國所採取的極端措施，均是為「維持經濟復甦的幻象」所作出的努力。

近半個世紀以來，美國信貸總量大幅增長。但在 2008 至 2009 年（圖中紅線標出部分），信貸擴張放緩幾乎拖垮了全球金融體系。

各國央行購買的資產規模空前，但最終都將放緩，甚至於開始拋倉。

發達經濟體的政府、央行借錢、印鈔的規模越來越大，橫遭貶值的貨幣將失去購買力，如委內瑞拉等新興市場勢必接連遭殃。

Smith 指出，目前股票和債券的收益產生了一種假象，人們認為公共部門的養老金具有償付能力，並能通過進一步增稅獲得更多資金。但是，當美國經濟陷入非線性衰退時，這種假象將被打破，巨大的增稅數額將引發納稅人不滿。

此外，固定成本較高的咖啡廳、餐廳等小型企業將在銷售不佳時，立刻選擇關門大吉。稅收暴增疊加醫保費用飆升，再有最低工資和房租齊齊上漲，小型企業負擔漸重，度日艱難。

為了將公司救出破產的「火坑」，邊緣員工將慘遭拋棄，獎金福利也將一一降級。而手頭拮據的家庭還不起信用卡、車貸和學生貸款，信用違約率將增長至 20%，並從今往後「加速起飛」。

最後，Smith 冷冷地警告道：

別為這些數字驚訝了，大家還是做好準備吧。