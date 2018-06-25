傳美國將進一步限陸資投資及取得技術 美股期貨跌逾0.5%

根據《華爾街日報》週日晚間引述知情人士說法，美國總統川普計畫推出更多禁令，限制中國公司投資美國科技業，及將技術出口給中國。

報導稱，這兩項計畫會在本週末前公布，用意在對抗「中國製造 2025」。中國公司占股權 25% 以上的企業，都將受到投資限制。

《彭博》報導，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 會在 29 日提出建議，由外資投資委員會 (CFIUS) 執行這一計畫，限制中國在新能源汽車、機器人和航空太空等領域取得美國技術，這些都是「中國製造 2025」的發展重點。

消息傳出，美股期貨週一亞洲早盤跌逾 0.5%。白宮及美國財政部尚未回覆媒體的詢問。

白宮貿易顧問 Peter Navarro 上週表示，美國在研發自身的尖端科技上，花費了數兆美元，必須加以保護。

澳新銀行在香港大中華區首席經濟學家 Raymond Yeung 指出，現在已經很清楚，川普的政策並不是關於貿易赤字。在雙邊關係上，安全風險可以運用在各種層面，特別是投資限制。

當前美國政府一直以國家安全為由，在經濟上採取行動。先前的鋼鋁關稅，所依據的是 1962 年的《貿易擴張法》(Trade Expansion Act of 1962) 有關國家安全的條款。

知情人士說，對於投資限制，美國正計畫使用 1977 年的《國際緊急狀態經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act of 1977)，根據這項法律，可賦予美國總統更大權力，應對「非常規及特殊威脅」。