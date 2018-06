歐盟官員：若川普加課汽車關稅 歐盟也只能加稅回應

美國總統川普上週五威脅,如果歐盟不撤銷對美國的關稅報復,美國會對歐盟組裝的進口汽車徵收 20% 的關稅。據《路透》報導,歐盟執委會高級官員表示,一旦如此,歐盟也只能提高美國車關稅來回應。

歐盟執委會副主席 Jyrki Katainen 對法國《世界報》表示,雙方應該停止透過 Twitter 在言辭上交鋒,將貿易爭端升級。但如果美國提高歐盟汽車進口關稅,歐盟別無選擇,只能加稅回應。

歐盟近日宣布,由於美國加課鋼鋁關稅,歐盟從上週五 (22 日) 起,會針對美國威士忌、牛仔褲和摩托車等產品課徵關稅,引起川普在 Twitter 上反嗆,要對歐盟汽車課稅。

川普在 Twitter 上發文:「根據歐盟長久來加諸在美國與其偉大企業身上的關稅與貿易壁壘,如果這些關稅及壁壘不盡快撤除,我們將對他們所有進入美國的汽車徵收 20% 的關稅。在美國生產吧!」

川普的發言造成歐洲汽車股週五下跌,美國汽車製造商福特 (F-US) 及通用 (GM-US) 汽車,同樣股價下挫。市場認為,貿易戰升級會造成兩敗俱傷。

美國目前對歐盟進口轎車課徵 2.5% 的關稅,並對進口小貨卡 (pickup trucks) 課 25% 關稅。歐盟對進口美國汽車徵收 10% 的關稅。

川普的說法帶來共和黨議員及商業團體的強烈譴責。美國商會 (The U.S. Chamber of Commerce) 表示,過去 10 年來,美國的汽車生產量增加了 1 倍,如果課徵關稅,不但會對它號稱要保護的產業帶來重擊,也可能因此引發全球貿易戰。

德國汽車生產商福斯 (VOW3-DE) 、Daimler AG (DAI-DE) 與 BMW AG(BMW-DE) 均在美國有設廠,BMW 在南卡羅萊納州雇用工人超過 9000 人。

(圖表取自 MarketWatch)

據統計,歐洲品牌汽車在美國市占以德國車最多,占 4%,整個歐洲的市占也不及 7%。