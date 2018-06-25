【異動股】石油板塊強勢走高 惠博普(002554-CN)漲停

今日早盤，石油板塊強勢走高，截止發稿，惠博普(002554-CN)漲停漲10.11%報報3.05元，貝肯能源(002828-CN)漲6.81%報17.1元，中曼石油(603619-CN)漲6.14%報31.79元，通源石油(300164-CN)漲5.98%報6.73元，恒泰艾普(300157-CN)漲5.45%報6.38元，海越股份(600387-CN)、仁智股份(002629-CN)等股均紛紛大漲超5%;此外，中國石化(600028-CN)、中國石油(601857-CN)均上漲超1%。

消息面上，6月22日，OPEC奧地利維也納會議決定，從7月1日起將減産執行率降至100%,意味著名義增量為100萬桶/天，遠低於此前俄羅斯提議的180萬桶/天。考慮到增産份額分配以及部分産油國已無剩餘産能，實際增産或難以達到100萬桶/天。伊拉克石油部長預計，實際日産量增加70萬至80萬桶。

因OPEC增産量少於預期，22日會後國際油價大幅上漲，紐約原油期貨主力合約大漲5.7%，重新站上69美元/桶。機構認為，全球原油需求穩步增長，本次增産計劃不改供需緊平衡狀態，油服設備和民營煉化産業將迎來發展機遇。

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