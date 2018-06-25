【異動股】債轉股概念全線活躍 天津普林(002134-CN)等多股漲停

今日早盤，債轉股概念全線活躍，截止發稿，天津普林(002134-CN)漲停報6.82元，陝國投A(000563-CN)漲停報3.59元，信達地産(600657-CN)漲停報4.73元，海德股份(000567-CN)漲停報16.41元，長航鳳凰(000520-CN)漲停報3.01元，浙江東方(600120-CN)漲7.84%報18.15元，吉艾科技(300309-CN)漲6.46%報21.75元，風範股份(601700-CN)漲5.42%報3.5元，中鋼國際(000928-CN)、秦川機床(000837-CN)等股均紛紛漲超3%。

消息面上，6月24日，中國人民銀行決定，從2018年7月5日起，下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。鼓勵5家國有大型商業銀行和12家股份制商業銀行運用定向降準和從市場上募集的資金，按照市場化定價原則實施“債轉股”項目。

今年以來，市場化法治化“債轉股”簽約金額和資金到位進展比較緩慢，考慮到國有大型商業銀行和股份制商業銀行是市場化法治化“債轉股”的主力軍，可通過定向降準釋放一定數量成本適當的長期資金，形成正向激勵，提高其實施“債轉股”的能力，加快已簽約“債轉股”項目落地。

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