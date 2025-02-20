〈能源盤後〉北極寒流席捲全美 天然氣創2年多新高 供應擔憂持續推漲原油

鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 06:29

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天然氣期貨價格周三 (19 日) 飆升，收於兩年多來的最高水準，因為席捲美國大部分地區的北極寒流刺激了天然氣需求，但似乎也對產量造成了壓力。

同時，原油期貨價格小幅收高，係因俄羅斯供應減少而獲得支撐力，交易商關注停戰談判的進展。

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能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 40 美分或 0.6%，收每桶 72.25 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 20 美分或 0.3%，收每桶 76.04 美元。

3 月交割汽油期貨價格收盤幾乎持平，至每加侖 2.0865 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.4565 美元。

3 月交割天然氣價格大漲 6.8%，收每百萬 Btu 4.28 美元，登 2022 年 12 月 30 日以來的最高收盤價。

市場驅動因素

普萊斯期貨集團 (Price Futures Group) 分析師 Phil Flynn 表示：「致命的北極寒流可能推動天然氣和石油價格上漲，導致需求升至歷史最高水準，同時供應則會受到凍結。」

氣象公司 Accuweather 預測，「危及生命」的冷空氣將持續席捲美國中部，並在本周末進入東部，之後才開始減弱。

施耐德電氣大宗商品分析師 Seth Harper 表示：「事實證明，冬天比最初預想的更加寒冷，一月份的氣溫創下了歷史新低。接著，經過二月一周的緩和之後，氣溫又恢復到了低於正常水準。這樣低於常態的氣溫導致今年冬季供暖需求水準持續上升。」

一月份的寒冷天氣也造成了天然氣產量波動，原因是「凍結」現象，即天然氣中的水或水合物結冰，阻礙了天然氣的流動。Harper 表示，本周強烈的寒流將延伸至美國南部，預計將造成進一步的冰凍。

本周初新聞報導稱，OPEC + 正在考慮推遲原定於 4 月開始的增產計畫，但俄羅斯副總理隨後表示，該組織不打算延後。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示：「今年市場本預期出現過剩，但若推遲增產，可望與其相抵，從而為價格提供更好的支撐。」

外電新聞報導，周ㄧ數架裝載爆炸物的無人機襲擊了一條輸油管道的加壓站，該管道將哈薩克原油輸送到俄羅斯南部，並經黑海出口。該事件持續推升油價。

根據法新社報導，俄羅斯國營油管公司 Transneft 周二聲明，該無人機造成的損壞恐需要長達兩個月的時間才能修復，這將導致自哈薩克抽出的石油量減少 30%。去年該管道的石油流量平均為 127 萬桶 / 日。