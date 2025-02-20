〈能源盤後〉北極寒流席捲全美 天然氣創2年多新高 供應擔憂持續推漲原油
鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 06:29
天然氣期貨價格周三 (19 日) 飆升，收於兩年多來的最高水準，因為席捲美國大部分地區的北極寒流刺激了天然氣需求，但似乎也對產量造成了壓力。
同時，原油期貨價格小幅收高，係因俄羅斯供應減少而獲得支撐力，交易商關注停戰談判的進展。
能源商品價格
市場驅動因素
普萊斯期貨集團 (Price Futures Group) 分析師 Phil Flynn 表示：「致命的北極寒流可能推動天然氣和石油價格上漲，導致需求升至歷史最高水準，同時供應則會受到凍結。」
氣象公司 Accuweather 預測，「危及生命」的冷空氣將持續席捲美國中部，並在本周末進入東部，之後才開始減弱。
施耐德電氣大宗商品分析師 Seth Harper 表示：「事實證明，冬天比最初預想的更加寒冷，一月份的氣溫創下了歷史新低。接著，經過二月一周的緩和之後，氣溫又恢復到了低於正常水準。這樣低於常態的氣溫導致今年冬季供暖需求水準持續上升。」
一月份的寒冷天氣也造成了天然氣產量波動，原因是「凍結」現象，即天然氣中的水或水合物結冰，阻礙了天然氣的流動。Harper 表示，本周強烈的寒流將延伸至美國南部，預計將造成進一步的冰凍。
本周初新聞報導稱，OPEC + 正在考慮推遲原定於 4 月開始的增產計畫，但俄羅斯副總理隨後表示，該組織不打算延後。
ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示：「今年市場本預期出現過剩，但若推遲增產，可望與其相抵，從而為價格提供更好的支撐。」
外電新聞報導，周ㄧ數架裝載爆炸物的無人機襲擊了一條輸油管道的加壓站，該管道將哈薩克原油輸送到俄羅斯南部，並經黑海出口。該事件持續推升油價。
根據法新社報導，俄羅斯國營油管公司 Transneft 周二聲明，該無人機造成的損壞恐需要長達兩個月的時間才能修復，這將導致自哈薩克抽出的石油量減少 30%。去年該管道的石油流量平均為 127 萬桶 / 日。
同時，《華爾街日報》報導，俄美在沙烏地阿拉伯舉行會談並同意任命高級團隊致力於結束俄烏衝突。投資者將關注談判情況，尋找任何可能放鬆對俄羅斯能源部門制裁的跡象。
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