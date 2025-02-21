〈能源盤後〉美燃料庫存下降 俄羅斯供應中斷擔憂 原油連漲3日

鉅亨網編譯許家華 2025-02-21 05:34

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原油期貨價格周四 (20 日) 連續第三日收高，係因官方數據顯示上周美國汽油和餾分油庫存下降，且市場擔憂俄羅斯供應中斷的情緒也支撐油價。

能源商品價格

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4 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 44 美分或 0.58%，收每桶 76.48 美元。

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 32 美分或 0.44%，收每桶 72.57 美元，該期貨今日到期。

交易更活躍的 4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 38 美分或 0.35%，收每桶 72.50 美元。

3 月交割汽油期貨價格持平，收每加侖 2.087 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 2.503 美元。

3 月交割天然氣價格下跌 3%，收每百萬 Btu 4.152 美元，終止了 7 連漲。周三該期貨價格創下 2022 年 12 月以來最高價，係因北極寒流增加取暖需求並對天然氣生產構成威脅。

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周美國原油庫存增加程度略高於預期，同時燃料油庫存下降，原因是煉油廠進入季節性維護，導致加工量下降。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 表示，原油庫存增加程度雖然略高於預期，但汽油庫存減少幅度適中，餾分油庫存減少幅度較大，致使總庫存保持平穩。

庫存報告發布後，原油期貨價格延續小幅漲勢。

俄羅斯和美國舉行了烏克蘭戰爭爆發以來的首次會晤，旨在恢復關係並為結束衝突做好準備。

然而，石油供應中斷導致油價仍居高不下。

烏克蘭能源部長 German Galushchenko 稱，俄羅斯連夜襲擊了烏克蘭天然氣基礎設施，破壞了天然氣生產設施。

此前，烏克蘭周二派遣無人機襲擊俄羅斯一條輸油管道的加壓站，該管道將哈薩克原油輸送到俄羅斯南部，並經黑海出口。

根據法新社報導，俄羅斯國營油管公司 Transneft 周二聲明，該無人機造成的損壞恐需要長達兩個月的時間才能修復，這將導致自哈薩克抽出的石油量減少 30%。去年該管道的石油流量平均為 127 萬桶 / 日。

荷蘭銀行（ING）分析師表示，伊拉克庫德斯坦地區的石油供應可能恢復，可為市場增加 30 萬桶 / 日的供應量，從而抵消了供應風險。

但土耳其能源部長表示，截至周四，土耳其尚未收到伊拉克關於恢復 Ceyhan 港口輸油的確認。(Ceyhan 港口隸屬土耳其，自庫德斯坦地區輸送來的伊拉克石油在該港口運送出境)

分析師表示，美國總統川普政府宣布的進口關稅可能會提高消費品成本，從而壓低油價，削弱全球經濟並減少燃料需求。對歐洲和中國需求的擔憂也抑制了價格。

SEB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 表示：「川普揮舞關稅大槌，對進口到美國的汽車徵收 25% 的關稅，打破現有的全球自由貿易體系，大眾當然對全球經濟前景憂心忡忡。」

EIA 庫存報告

EIA 公布，上周 (2/14 止) 美國原油庫存增加 460 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布美國原油庫存增加 334 萬桶。

根據標普全球商品洞察調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 200 萬桶。