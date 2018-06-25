黃敬凯（摸魚）：IDG能源業績宜人 有力再闖高峰

近期市況波動反幅，但對於原油價格而言，完全不受影響。自2016年，原油價格見了一個明顯底部以後，往後至今，原油價格一直穩步上揚，近日WTI原油、布倫特原油等期貨價格亦創下了近兩年的新高。另一方面，內地天然氣進口需求持續增長，以上的因素對於主要從事勘探、開發、生產原油以及從事全球能源資產投資及管理的IDG能源00650.HK而言，絕對有一個利好作用。

剛於上周公佈了截至2018年3月31日止年度之末期業績的IDG能源，盈利大幅轉虧為盈，符合全球市場的大環境，相關業務，相信於很長一段時間仍會繼續有不錯的增長，IDG能源的未來亦可以備受期待。

是次業績方面，IDG能源錄得總收益1.98億港元，同比增長1.58倍；總收益包含1.23億港元的商品銷售收入和0.74億港元的投資收益兩部分；主要業務活動於扣除成本後的總收益為1.07億港元，上一個財政年度為-310.5萬港元；EBITDA為1.02億港元，較上一財政年度的-3.93億港元；淨利潤為1449.3萬港元；每股基本盈利為0.403港仙。

數字上十分亮麗，而且是大幅度轉虧為盈，主要是由於新增投資美國頁岩油氣帶來的利息收益、原油價格回暖、中國原油區塊資產的收入增加等。此外，IDG能源的資本結構也非常健康，其現金及現金等價物達17.86億港元，資金充裕，並且基本沒有有息負債。同時，公司的資產負債率從27%降低至16%，這對於其往後的發展空間及潛力也是很大的。

當中LNG產業鏈投資、美國頁岩油氣資產投資及中國上游原油資產的業務發展，表現最為理想。於LNG產業鏈投資上，IDG能源於LNG產業鏈上共擁有國內的九豐LNG接收站、加拿大魁北克的LNG出口站以及美國的Magnolia LNG出口站三個項目，由於三桶油的壟斷性，這些接收站更為稀有，且價值潛力巨大。

頁岩油氣方面，IDG能源同意向Stonehold Energy Corporation授予定期貸款，為其收購美國若干頁岩油氣資產提供資金，且Stonehold已完成對美國鷹灘頁岩油區塊資產的收購。該目標資產於2018年3月31日的證實及概略凈儲量為3,010萬桶，同比增長24.1%。對Stonehold的投資可為公司提供穩定且可觀的利息收入。

中國上游原油資產上，由於報告期內油價的走勢樂觀，該中國原油區塊於2017財年已鑽探22口油井，包括2018年3月底開始鑽探的3口油井，其中19口井已成功完成鑽探，成功率為100%。桶油操作成本大幅下降25.9%至每桶103港元，產量及淨2P儲量分別按年上升24%及27%，該資產的運營效率和資產價值取得極大提升。

業績通告中亦提到另一個要點—富士康認購事項完成，關於富士康的入股事宜可追溯至去年尾，富士康同意認購合共14.85億股認購股份，以每股認購股份1.00港元配發及發行，富士康亦因此成為IDG能源的第二大股東，持股比例達24.37%。通告指出，富士康具有廣泛的能源最終用戶客戶群，有著全球及北美商務網絡及能源物流的協同效益和支持，是次入股將能為IDG能源提供更多商機，及提升公司的借款及籌資能力。

從上述可見，IDG能源的業績表現理想，亦有強大實力金主加持，加上現時天然氣供應短缺，表示著其投資方向正確。於國內天然氣供應短缺的大前提下，天然氣行業必會成為受益板塊；而且富士康已然入主，天時、地利也已集齊，剩下的只是人和，如何於云云眾多競爭者中脫穎而出，便是IDG能源的管理層需要考慮之處。長遠而言，IDG能源的潛力很大，值得持續關注。

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