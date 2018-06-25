本週操盤筆記 (0625-0629)：

一. 中、歐經貿高層對話：

本週中國與歐盟將在北京召開第七屆經貿高層對話，主題將聚焦「支援和推動全球化，深化和擴大中歐合作」之主題上。

中國國務院此前表示，本次中歐經貿高層對話，將持續關注全球經濟治理、貿易和投資、創新驅動發展、經貿互聯互通等議題展開討論，中歐也將攜手共同「反對貿易保護主義」。

二. 歐洲央行普雷特發表談話：

此前歐洲央行 (ECB) 在 6 月份利率會議上，宣佈將於今年底結束 QE 量化寬鬆，利率則至少至 2019 年夏天都將維持不變，顯示 ECB 未來的貨幣政策非常明朗。

ECB 並於 6 月會議上，上修了 2018、2019 年的通膨預期至 1.7%，市場估計，本週普雷特在荷蘭議會發表談話，也將對歐洲的通膨前景，作出更多闡述與分析。

三. 中國 5 月規模以上工業利潤：

上月中國 4 月規模以上工業利潤年增率為 21.9%，是創下了 6 個月以來新高，主要是鋼鐵、化工、汽車及能源等行業，受到生產加快、價格回溫、低基期等因素，刺激獲利增速大幅上揚。

上述實體經濟面，中國大型企業在上月獲利增速出現加速，而近期中國金融市場的流動性緊俏，本週日中國人行 (PBoC) 也已宣布「定向降準」：

人行週日宣布將於 7 月 5 日起，下調國有大型商業銀行、股份製商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率 0.5 個百分點，估計可釋放 5000 億人民幣進入市場。

四. 美國 5 月核心 PCE 物價指數：

美國聯準會 (Fed) 在 6 月利率會議執行升息一碼之後，更預期今年將升息 4 碼，但主席鮑威爾 (Jerome Powell) 強調，其實美國的長期通膨均值，仍未達到 Fed 之目標。

目前市場預期 5 月核心 PCE 物價指數年增率，將繼續穩步走高，續為 Fed 的升息循環提供支撐。