投資者恐慌性湧入美國科技股！美銀美林首席驚呆了

在新近公布的一周資金流向報告中，美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 展示驚人的圖表：在聯準會為首的央行「量化緊縮」形勢下，今年以來年化流入科技股的資金規模超過了 350 億美元，是去年的兩倍多，前年還是凈流出。

金融部落格 Zerohedge 評論上圖稱，這肯定是整整一代交易員都認為荒誕的景象，上一次我們看到這樣一致湧入科技板塊的一致恐慌性場面還是在本世紀初金融科技泡沫破裂以前。不過這次的情況更嚴重，因為科技股湧入的資金已經要「突破圖表的天際」。

The Street 本月 21 日的報導指出，這一市值比新興市場和歐元區股市各自的總體市值都高，後兩者分別為 5.6 兆美元和 4.9 兆美元。

上述報導還提到，當時全球科技股合計市值為 9.3 兆美元，按 MSCI ACWI 全球指數衡量，約占全球股市估值的 20%。報導認為，隨著利率走高，大家要為今後 12 個月內科技股盛宴破滅做準備。

雖然稱科技股龐大的流入資金「不正常」，但 Hartnett 認為，這種形勢越來越經不起投資者去槓桿的打擊。在標普 500 未突破 2650 這一重要點位以前，其仍然看空。

科技股強勢「吸金」 美股一枝獨秀

美銀美林的一周報告還顯示了一種「避險流動」：除了科技股湧入大量資金，幾乎其他所有板塊都在「失血」。股市流出資金 129 億美元，債市流出 59 億美元，黃金市場流出 8 億美元。

分地區看，美國正在與全球其他地區市場脫節。美國股市一周流入 51 億美元，新興市場股市流出 51 億美元，為 2016 年 11 月以來最大流出規模。

歐洲股市一周流出 27 億美元，15 周來合計流出 386 億美元。日本股市流出 19 億美元。

Hartnett 所說的「量化緊縮」明顯衝擊了金融股，金融股一周流出 14 億美元，流出規模創 2016 年 9 月以來新高。

不只是金融股，投資級債券市場一周流出約 26 億美元，也是 2016 年 9 月以來最大規模流出。

美銀美林認為，市場資金流向的推手不是減稅和貿易戰，而是量化緊縮，因此 QE 時代的贏家——新興市場債券、投資級債券和高收益債券都會表現不佳，QE 時代的輸家——波動率、現金、大宗商品和美元會表現更好。

『新聞來源／華爾街見聞』