【港股解碼】斷“糧”三月、滿血歸來，Tap Tap出關即獲2億元融資

6月21日消息，廈門吉比特網路技術股份有限公司（603444-CN）發佈公告稱其全資子公司吉相投資擬出資人民幣0.45億元認購參股公司易玩（上海）網路科技有限公司部分新增註冊資本。

增資完成後，吉相投資持有易玩網路的股權比例將由4.54%增加至6.2%。此外，心動、廈門遊力、杭州播播也參與增資，易玩網路最終獲得B輪融資2億元！

易玩網路增資前後股東持股比例變動情況 圖源：上交所

不走尋常路，仍然高日活

0.45億元才增持了1.66%，易玩網路眼下的估值之高已經不言而喻。作為Tap Tap手遊平臺的運營商，易玩網路這一兩年可是在手遊圈引起了不小的震動。和其他第三方手遊平臺不同，Tap Tap不做聯合運營且率先於國內支持付費購買安卓正版遊戲，一心想做手遊界的steam。

國內手遊市場競爭之激烈，社會有目共睹——先不說騰訊、網易等遊戲大廠，樂逗、九遊、遊戲狗等高垂直度的手遊平臺也是多如過江之鯽。Tap Tap手遊平臺2016年4月才正式上線安卓版，還試圖讓已經習慣免費破解版的手遊玩家為下載正版遊戲付費，頗有幾分“初生牛犢不怕虎”的意味。

事實證明，Tap Tap手遊平臺確有真本事在。根據Tap Tap官網介紹，截至2018年1月底Tap Tap總用戶數已經超過6000萬，日活用戶數超過200萬！如果沒有發生今年2月底“Tap Tap因提供未經審核的境外遊戲下載，被要求停止網路遊戲運營活動3個月”一事的話，任誰都不會質疑易玩網路眼下約合22億的市場估值。

Tap Tap亮點：內容+社交

然而如果只能是如果，剛過去的3個月里Tap Tap被迫取消下載功能，關停廣告業務。用網友的話來說，Tap Tap被關了3個月的有期徒刑，自然也就不談什麼收入了。作為一家手遊平臺，三個月不能提供下載服務，換別家用戶可能早就另投他主了，但Tap Tap這家神奇的手遊平臺硬是靠著內容和社交留住了用戶。

根據艾瑞諮詢提供數據，Tap Tap月度獨立設備數雖然在2018年3月出現大滑坡跌幅達到40%，但次月跌幅就收窄至12.8%，5月更是止跌反增3.7%。2018年3月如此巨大的跌幅除Tap Tap被要求停運3個月的原因外，假期結束也是導致月度獨立設備數驟降的原因；之後月度獨立設備數跌幅放緩甚至於5月回升則意味著部分流失的用戶又重新回到了Tap Tap的懷抱。

Tap Tap月度獨立設備數 圖源：艾瑞諮詢

不能提供遊戲下載還能留住用戶，Tap Tap和一般手遊平臺最大的差異就是其內容輸出和社交功能，這也是Tap Tap能夠順利渡劫的最大原因。根據Tap Tap的官網介紹，不僅玩家可以在Tap Tap平臺山互相交流遊戲感受心得，甚至開發者和用戶間都能夠直接交流並推動遊戲改動。在Tap Tap近期推出的2.0版本中，Tap Tap還新增了“推薦”欄目，編輯及版主將借助此欄目為用戶進行個性化推薦；未來用戶投稿功能也會逐步上線，並作為推薦欄目的候選池。

暗潮湧動，競品並起

數據顯示，2017年易玩網路實現營收0.96億元、淨虧損0.36億元，2018年第一季度易玩網路實現營收0.91億元、淨利潤0.23億元。易玩網路盈利能力成長之快、用戶粘性之高向市場驗證了其盈利模式的正確有效，效仿者或者說競爭者隨之而來。

在Tap Tap被要求停止網路運營活動的同時，一批遊戲推薦平臺陸續登場，甚至有消息稱上海某公司直接挖走了一些Tap Tap早期員工做競品。除了這些小公司外，騰訊和網易也意識到了“內容+社交”的魅力，前者推出了專注主機遊戲的篝火營地，後者則推出了戰略級社交產品——網易大神。無論是從資金實力或是社交基因來看，Tap Tap對上這兩家大廠優勢都不明顯。

上文提到Tap Tap的一批用戶可能是在離開後又重回Tap Tap的懷抱，這其中固然有部分原因是因為Tap Tap的內容輸出和社交確實做得不錯，但也未嘗沒有因為市場缺少競品導致的倒逼選擇。當騰訊、網易和其他遊戲推薦平臺漸漸嶄露頭角，那時的Tap Tap又該如何繼續保持高日活、高用戶粘性呢？

作者：熊思怡

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