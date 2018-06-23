匯市一周綜述：貿易戰烽煙再起 人民幣創逾五個月新低

中美貿易緊張態勢本周再起波瀾。繼宣布對500億美元從中國進口的商品加征高額關稅之後，美國總統特朗普再度威脅將對2,000億美元的中國商品加征10%的關稅。中國則不甘示弱立刻警告將進行報覆。受此影響，人民幣兌美元本周累計下跌約1,000個基點，滬深股市也大幅下滑。

而另一方面美元則保持近期的強勢，美元指數觸及11個月高位，受美債收益率攀升以及美聯儲主席鮑威爾表態應保持漸進加息步伐的支撐。英鎊本周也明顯覆蘇，因英國央行首席經濟學家霍爾丹加入呼籲升息的陣營。

展望下周，數據方面美國和英國將公布第一季GDP的修正後數據，歐元區將公布最新的通脹和貨幣供應數據，而中國將發布一季度國際收支。財經事件方面，歐洲央行管委會下周將舉行會議，但無利率宣布安排，新西蘭央行則將在當地時間周四公布利率決定。

**人民幣跌破6.5**

不斷升級的中美貿易摩擦明顯推升市場謹慎情緒，端午小長假後首日人民幣兌美元便大跌逾500點，隨後幾個交易日接連刷新五個月低點；除了人民幣大幅下跌之外，滬綜指小長假後首個交易日亦大跌3.78%創近兩年新低，為逾四個月以來的最大單日跌幅。

本周人民幣兌美元已累計大跌約千點，企業和自營避險情緒明顯升溫，市場人士指出，本輪大跌仍屬於在全球避險情緒升溫推漲美元背景下的正常行情，中美貿易摩擦升級短期沖擊市場情緒，但不必“杯弓蛇影”。

「中美貿易戰沒有階段性緩和前，人民幣將承壓，」招商銀行外匯首席分析師李劉陽稱，「之前很多人預期中美會在開戰前談妥，現在看低估了局勢的覆雜性。」

也有市場人士指出，和2015年底和2016年的兩波股匯雙殺不同，本輪匯率大跌主要受中美貿易摩擦和美指走升的雙重拖累，市場走勢基本遵循定價機制，尚未出現明顯恐慌性交易，監管對人民幣大幅波動容忍度亦有所上升；而監管層亦要警惕貶值預期可能惡化的挑戰。

「貿易戰引發避險需求導致的美元階段性急速升值，全球貨幣普遍兌美走弱，人民幣在新興市場貨幣中的表現反而是相對穩健和堅挺的，這反映了人民幣基本面的夯實。」工銀國際研究部主管、首席經濟學家程實指出。

他並強調，人民幣基本面沒有任何改變，只不過是美元升值的硬幣另一面，人民幣將大幅貶值甚至破七是有失理性的。但程實也強調，其判斷9月是美元指數可能的高點，因美國9月第三次加息可能落地，三季度人民幣兌美元有壓力，但也不至於失控。

人民幣兌美元即期周五盤中報6.5035元，曾觸及6.5078元，創1月11日以來新低。

受中美貿易緊張形勢的影響，新興市場貨幣和風險貨幣全線下挫。其中澳元兌美元一度跌至一年低點。

**美元持堅，英鎊反彈**

美元指數本周觸及11個月新高，而歐元跌向2018年內低位，因投資者加大押註歐美央行貨幣政策的長時間分化。美中貿易沖突的疑慮在近日官員談話中顯得特別突出，提振了美元，因交易商認為更為嚴重的貿易爭端將會推動美國通脹，迫使美聯儲進一步升息。

與此同時美國長期公債收益率從三周低點反彈，也為美元提供進一步的支持。周四美元指數觸及95.533，創2017年7月中旬以來最高。

另一方面，英國央行首席經濟學家霍爾丹在周四的貨幣政策會議上意外加入支持升息的少數決策者陣營，可能提高市場對英國央行在8月舉行的下次會議上進行10年來第二次加息的預期。

英國央行還發布了關於何時可能開始縮減其4,350億英鎊購債計劃的新指引，稱利率達到約1.5%後就可能縮減購債，此前的指引為利率達到約2%時就開始行動。

在這一因素提振下，英鎊兌美元一度高見1.3282，脫離七個月低點。

來源：路透北京6月22日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)