韓手遊《King’s Raid-王之逆襲》突破百萬會員 智冠負責金流挹注業績

韓國 3D RPG 手遊大作《King’s Raid - 王之逆襲》自 5 月 20 日台港澳上市後，首 3 日就達到 GooglePlay 下載榜第一名成績，營收表現也相當亮眼，持續蟬聯 GooglePlay 營收榜前 5 名，且短短不到一個月的時間，已正式突破百萬會員，智冠 (5478) 負責台灣通路、行銷及金流，樂聚多則負責在地化活動及客服。韓國原廠 VESPA 製作人 Kri 表示，《King’s Raid - 王之逆襲》從台港澳上市前的忐忑不安，到上市後獲得玩家青睞，而有著相當亮眼的成績，猶如洗了一場三溫暖般，而如今會員數更在短短 1 個月內就已經突破百萬，對這樣的成績感到又驚又喜，未來致力於讓遊戲呈現最好的一面。



Kri 表示，該款遊戲去年 9 月在韓國上市，目前會員數及營收持續往上成長，全球 150 個國家除了中國外，全都陸續上市，目前伺服器有 6 台，包括韓國、台港澳、北美、歐洲、日本、亞洲。在日本上市找當地營運商營運，其餘海外市場都是韓國原廠自行營運。



《King’s Raid - 王之逆襲》在 5 月 20 日上市後，首 3 日在 GooglePlay 下載榜第一名成績，營收表現也相當亮眼，持續蟬聯 GooglePlay 營收榜前 5 名，iOS 榜上最好成績衝到第四名，且短短不到一個月的時間，已正式突破百萬會員，智冠負責台灣通路、行銷，樂聚多則負責在地化活動及客服。



智冠集團董事長王俊博表示，能與 VESPA 攜手合作將世界級遊戲《King’s Raid – 王之逆襲》帶入台港澳市場，智冠集團以豐富的通路資源與經驗，為《King’s Raid – 王之逆襲》提供行銷、廣告、客服、社群等在地化服務，此次與 VESPA 共同合作，為台港澳玩家打造良好的遊戲環境與服務，在雙方的努力下屢創佳績，證明以在地化服務為導向的全新合作模式可以為遊戲帶來更高效益。



《King’s Raid – 王之逆襲》也將於 6 月 23 日舉行「玩家見面會」，共同慶祝所有《King’s Raid – 王之逆襲》的玩家們都值得驕傲的日子。

