「50美分」再現江湖？這次他可能賺不到那麼高收益了

神秘的投機客「50 美分」似乎再次出現了。

這位賭客去年逆市豪賭 VIX 指數將反彈，他總是從以 50 美分左右的價格買入 VIX 看漲期權，由此在金融市場聲名遠揚。今年 2 月美股陷入劇烈震，刺激 VIX 指數狂飆，50 美分的策略理應獲得了超過 1.8 億美元的驚人收益。

據彭博社，持續關注 50 美分行蹤的 Macro Risk Advisors 衍生品策略師 Vinay Viswanathan 和投資總監 Dean Curnutt 發現，過去兩周，有一些跡象與「50 美分」的交易模式高度類似。他可能回來了。

本月中旬，曾有兩筆總計約 10 萬手的 8 月到期的 VIX 指數看漲期權分別以 51 美分和 49 美分的權利金價格被買入，在 VIX 指數達到 28 時可以行權。總倉位逼近 500 萬美元。

需要說明的是，「50 美分」的真身之謎從未被揭開，因此上述操盤行為究竟是本尊，還是另有其人採用了類似的手法，人們無從知曉。

截至周五，VIX 波動率指數交投於 15 附近，儘管較本月中旬有所上揚，但總體仍處於偏低水平，遠低於 2 月 6 日創出的 50.3 峰值，不過今年迄今漲幅為 33%。

「50 美分」再次出現，意味著什麼呢？他認為 VIX 指數將會反彈，那也將是當前處於高位的美股調整之時？

對此，Macro Risk Advisors 表示，「50 美分」可能再次出手了，這「印證了我們此前關於美股波動性將長期低於 13 的預測，不過，我們寧願去做海鷗期權價差而不是直接買入看漲期權」。

不過，與 2 月不同的是，儘管這次 VIX 也上漲了，但漲幅並沒有當時那麼大和猛烈，所以「50 美分」這次賺到的錢可能不如之前。

上述提及的海鷗期權需要買入 7 月到期、行權價 17 的 VIX 看漲期權，同時賣出 7 月 23 日到期的看漲期權。賣出到期日相同、行權價 12 的看跌期權會降低整體交易成本。

「這是一種針對貿易戰風險，或者地緣政治不確定性的持續押注。」Macro Risk Advisors 表示。

彭博社稱，2 月份的時候，當 VIX 升穿 21，「50 美分」購買的看漲期權會是實值期權，也就是市場價格高於他購入的看漲期權執行價格。這一次，若還想同樣獲得實值期權，那麼 VIX 指數就需要升高到 27。

分歧：美股前景究竟會怎樣？

當前，美股正經歷一波逼空大戰。自 2 月中旬以來，美股逢低點便有大量買入，轉而推高股價，似乎市場在低點的風險偏好並未下降，科技股表現得尤為明顯。

能源板塊也是如此：投機性凈持倉量在第一季大增，而第二季能源板塊至今表現最好。第二季開始後，大市值能源股上漲 15%；小市值能源股漲 24%，空頭比例最高的能源股回報率為 30%。

回顧歷年走勢，每次做空最多的股票走得越高，跌得越慘。回過頭來，道指連續下跌超過一周，是 18 個月內失勢最久的階段。

主動投資基金經理們似乎並不懼怕潛在的下跌風險。從美國國家主動管理型基金協會（NAAIM）的 NAAIM Number 來看，主動投資經理對美股的投資已經回升至 100% 以上，意味著他們正在「充分投資」美股。

這一指數在 0%，意味著主動投資經理持有 100% 的現金，或是完全對沖市場風險；100% 代表「充分投資」，200% 代表加槓桿的多倉。

在該指數有統計以來，在 NAAIM Number 超過 100 時，接下來的 6 個月時間內標普 500 都有可觀的漲幅（平均漲幅 6%），3 周和 3 個月時間內也基本每次都獲得上漲（各有一次例外）。