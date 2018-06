〈道瓊8連跌〉貿易戰衝突下如何投資？市場轉押注美股小型股

美中貿易衝突升溫,也改變投資人的投資策略,現在人們更傾向押注小型股,因為這些小型個股,公司業務其實並不太依賴海外市場。

標準普爾小型股板塊 Small Cap 600 漲勢凶猛,今年以來已經上漲 12.4%,至紀錄高點。相比之下,S&P 500 漲幅只有 3.5%,另一個小型股指數羅素 2000,今年以來則有 11.2% 漲勢。

在川普宣布關稅後,小型股走勢更強(圖表取自 WSJ)

近期對美股大型股,尤其跨國公司來說更加難受。道瓊工業指數 8 連跌,寫 1978 年以來最長連續下跌天數,開拓重工 (Caterpillar Inc.)(CAT-US)、波音 (Boeing Inc.)(BA-US) 及 Deere & Co.(DE-US) 均遭到重創。

在美元上漲,及全球經濟成長放緩的擔憂下,投資人認為美股小型股變得相對安全,這些企業多數在國內取得利潤。

Schroders 基金經理人 Angus Sippe 表示,小型股在國內的業務更多,受貿易及美元波動的影響較小,因此受到喜愛。

Renaissance Macro 主席 Jeff deGraaf 週四發布報告指出,除了科技股之外,小型股目前一切看起來都比大型股好。

deGraaf 點出,除了貿易戰因素之外,去年通過的企業減稅政策,也讓小型股受益更大,因為過去他們比大型公司繳納更高的稅率。

Exencial Wealth Advisors 投資長 Tim Courtney 過去一段時間一直買進美國小型股,他認為,這可以做為一種預防措施,有點類似為可能的貿易戰風險預做避險。