〈小米IPO〉本益比超BAT 分析：這3大因素 小米招股反應恐遜平安好醫生

小米 (1810-HK) 下週一至下週四 (6 月 25-28 日) 公開招股，招股價港幣 4444 元，最終估值為 703.24 億美元，假設下限定價且不行使超額配股權，市值不足 540 億美元。不過，小米高達 51 倍的 2018 年預測本益比，已超越大陸 3 大互聯網企業 BAT。

分析指出，小米估值偏貴，近期股市轉淡，且利息成本上升，小米招股反應料不及平安好醫生。

小米雖為香港首家上市的「同股不同權」獨角獸，最終估值為 703.24 億美元，較年初傳出的 1000 億美元估值大削 3 成，假設下限定價且不行使超額配股權，市值更不足 540 億美元。

不過，小米高達 51 倍的 2018 年預測本益比，已超越大陸 3 大互聯網企業 BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)，甚至比其不少產品的「參考對象」、美國科技巨企蘋果、Google 母公司 Alphabet 亦更高。

香港《明報》引述中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，小米估值偏貴，但小米可透過發布新手機、增加物聯網 (IoT) 產品種類等維持高速增長。

他表示，小米生態圈主要接入點為智能手機，利用手機的流量槓桿互聯網業務，增加整體收入，相反一旦手機出貨量受壓，將影響整個生態圈業務。

耀才證券行政總裁及執行董事許繹彬則認為，近期股票市場轉淡，而且利息成本上升，多隻 IPO 的保證金客戶均賺價虧息，臨近季結再刺激利率上揚，料小米招股反應不及平安好醫生 (1833-HK)。

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，公司已錄得港幣 10 億元保證金預訂，當中不乏大戶認購，認為雖然市場波動，但小米仍有一群捧場客，對小米招股表現有信心。

香港《文匯報》引述港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加表示，樂見小米先在港上市，然後再發 CDR(中國預託證券)，強調這是小米自己的選擇，且香港是一個開放市場，一切按市場規則辦事。

他並預料，當 9 月 1 日後基金經理放完假期，將是第二浪新經濟股來港上市的開始。

小米計劃發售 21.8 億股，佔發行後股本 8.69%，每股招股價介乎港幣 17 元至 22 元，每手 200 股，入場費港幣 4444.35 元，集資港幣 370.6 億至 479.6 億元，65.3% 為新股，34.7% 為舊股，估計將套現近港幣 168 億元，而發售股數中有 5% 會在港公開發售。