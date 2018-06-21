〈小米IPO〉小米入場費4444.4元 一文看懂招股細節

小米 (1810-HK) 今 (22) 日舉行投資者推介會，機構投資者代表逼爆會場。雖然小米 7 成收入來自銷售智慧手機，但小米創始人雷軍強調，公司的真正目標是要成為一家互聯網服務企業，靠廣告和線上遊戲賺錢。隨著小米成功在港上市，更多招細節曝光。下文將幫讀者一文看懂小米集資額及估值細節。

〈每手入場費 4444.4 元下週一招股〉

小米喊停發行 CDR(中國存托憑證) 計畫後，集資額是大幅縮水。據銷售文件顯示，小米擬發售約 21.8 億股，當中約 65.3% 為新股，餘下舊股。招股價介於港幣 17 元至 22 元，集資約港幣 370.6 億元至 479.6 億元。以集資額 480 億元計，小米是港股市場歷來第七大 IPO。

小米將於 6 月 25 日 (下週一) 至 28 日) 下週四) 招股，7 月 9 日上市，每手 200 股，散戶入場費港幣 4444.4 元。

根據招股價港幣 17 至 22 元，等於 2019 年預測本益比 22.7 倍至 29.3 倍，又等於今年預測本益比 39.6 倍至 51.3 倍。

〈估值縮水約 45%〉

早前市傳小米擬中港兩地集資 100 億美元 (約 785 億港元)，如今公司延發 CDR，單計香港集資額，較原計劃大減近 4 成。

另外，小米估值亦較傳聞低「彭博」引述最新披露的條款顯示，假設超額配售權不被行使，小米的估值為 539 億美元至 690 億美元，較早期 1000 億美元的估值目標大降約 31% 至 46%，也低於投行研究報告早前給予的約 700 億至 940 億美元估值範圍。若超額配股權獲行使，估值將達 703 億元。

〈雷軍身家輸碧桂園主席女兒〉

假設小米以上限定價，估值 690 億美元計，雷軍在小米持股 31.41%，上市後雷軍身家料達 216.7 億元。他將在福布斯全球富豪榜排 44 位，仍輸碧桂園 (2007-HK) 主席女兒楊惠妍。

福布斯富豪榜排名

〈引入 7 基礎投資者〉

小米已獲 7 名基石投資者，合共認購 5.48 億美元 (約 42.74 億港元) 股份。當中，CICFH 娛樂 (中投中財娛樂) 認購 1.92 億美元為最大買家；中移動 (0941-HK) 及高通 (Qualcomm) 各認購 1 億美元；國開行旗下募基金 CDB Private Equity 認購 6600 萬美元；保利集團認購 3200 萬美元；順豐及招商局集團分別認購 3000 萬美元及 2800 萬美元。