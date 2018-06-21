運力4個月內見頂！美國最大頁岩油產區產能將遇瓶頸

德克薩斯州和墨西哥州西部的二疊紀地區（the Permain region），供應了美國近一半的原油增量，但由於運力不足，美國最大的頁岩油產區將在 4 個月內被迫關閉油井。

美國先鋒自然資源公司董事長 Scott Sheffield 昨天表示 ，「我們將在未來 3-4 個月內達到（運力）極限」，只有擁有穩定運輸的公司，才能保持產能增長。

由於輸油管道不足，美國石油公司甚至被迫用卡車運輸原油，二疊紀地區的一些小原油公司可能將鑽井平台搬到管道運輸仍有餘力的產區，導致美國最大頁岩油地區增產被迫放緩。

Scott Sheffield 表示：

二疊紀地區原油產量以每年增加 80 萬桶 / 日的速度增長，目前產量為 330 萬桶 / 日，管道運輸上限為 360 萬桶 / 日，所以該地區運力將在未來 3-4 個月內達到極限，運輸瓶頸一年之內都不可能得到緩解，但明年產量將保持平穩。

美國 6 月 8 日當周的 EIA 原油產量增加 10 萬桶 / 日，至 1090 萬桶 / 日，再創單周曆史新高。距離美國政府提出 1100 桶 / 日的目標，只有咫尺之遙。

Scott Sheffield 表示，管道運輸瓶頸導致美國石油市場出現嚴重混亂，在美國石油樞紐庫欣地區，二疊紀米德蘭的 WTI 原油可能會以每桶 25 美元的價格交易。

實際上，由於美國石油運輸設施的限制，導致大量原油被「困在」美國，布油和 WTI 原油差價近期甚至一度超過 11 美元 / 桶。

同時，美國原油產量暫時見頂，也給 OPEC 和美國以外的產油國帶來意想不到的利多，尤其擁有大量剩餘產能的沙烏地阿拉伯。

中信證券策略秦培景研究團隊認為，當美國頁岩油的邊際產量見頂，沙烏地阿拉伯作為產量增 / 減彈性最大的 OPEC 成員國，能夠重新開始扮演「搖擺者」 的角色，通過靈活控制產量來維持和影響油價。如果這個情形實現，未來油價可能相當長的一段時間維持在偏高位置。