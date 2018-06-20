若OPEC不增產 業者稱油價將漲至100美元以上

根據《彭博社》報導，產油商 Pioneer Natural Resources 董事長 Scott Sheffield 認為，若石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國不增產，油價可能會漲至每桶 100 美元之上。

Sheffield 預估，未來幾個月，伊朗、委內瑞拉與利比亞的原油產量，平均每日將減少約 140 萬桶。

Sheffield 稱，如果 OPEC 及其盟國不增產，油價可能會漲至每桶 100 美元以上，對生產商來說，原油價格維持在每桶 60 至 80 美元之間，是比較恰當的。

OPEC 會議將於 6 月 22 日登場，OPEC 成員國與會代表，已陸續抵達會議舉辦地點維也納，預料減產限制鬆綁與否，將成討論焦點。

對於增產與否，OPEC 內部立場分歧；尚有閒置產能的沙烏地阿拉伯與俄羅斯，可望因增產受益，但伊朗、委內瑞拉等國，已無力增產，即使提高生產配額，也無意義。

伊朗能源部長 Bijan Zanganeh 直言，不認為本次會議，能達成任何協議。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 之前表示，OPEC 及其夥伴國，有意自第 3 季起，每日增產 150 萬桶，藉以補足伊朗、委內瑞拉造成的供給缺口。

台北時間週三 (20 日) 晚間 8 點 21 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.19%，至每桶 75.22 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.32%，至每桶 65.11 美元。