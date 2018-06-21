【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中國商務部舉行記者會重申如果美方出台所謂的徵稅清單，中方將作出強有力的回應，台股受到貿易戰可能再次升溫影響，導致漲幅出現壓回，終場台股收漲 13.63 點；籌碼方面，外資現貨部位賣超 90.7 億元，期貨約當現貨部位賣超 83.41 億元，外資期現貨部位合計賣超 174.11 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到中美貿易戰未進一步升溫，及迪士尼提出併購 21 世界福克斯，帶動 21 世紀福克斯上漲超過 7%，激勵媒體類股大漲，推動小 Nasdaq100 指數期貨上漲 0.84% 並創下歷史新高；昨日 Nasdaq 指數創高，同步激勵美股上漲，惟目前中美貿易戰不確定性仍高，加上週五歐盟即將對美國課徵報復性關稅，導致昨日小道瓊期貨下跌 0.18%。

《國際商品市場焦點分析》

伊朗石油部長與多國部長會談後，表示對於本週 OPEC 部長會議感到樂觀，市場推估本週 OPEC 減產幅度將小於前期所討論的增產 100 萬桶，加上昨日 EIA 公佈原油庫存，實際值為減少 591.4 萬桶，大幅度優於預期的減少 250 萬桶，推動昨日 WTI 原油期貨上漲 0.98%；中美貿易戰並未傳出進一步的關稅措施，市場恐慌短期緩解，推動黃豆及玉米期貨止跌回升，收盤分別上漲 0.06%、0.14%。

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