油價大跌迎接OPEC會議 產油國聚首或達成這三種結果

數年以來，原油市場終於出現了供應緊缺的苗頭，油價也終於迎來了大幅上漲。

因此，OPEC 在 6 月 22 日召開的第 174 屆大會，會是近年來最有可能增產的一次會議。

被美國制裁的伊朗和委內瑞拉，當然主張不增產，而俄羅斯希冀的日產量增加 150 萬桶，被認為是不可能的方案，會讓油價大幅下跌。

但在需求增長的壓力下，伊朗方面的態度已經有所鬆動，路透報導稱如果所有 OPEC 國家均同意，伊朗可以接受 OPEC 增產。

布油周四持續走低，跌幅擴大至 2% 焦慮等待減產會議；WTI 日內下跌 1.1 美元至每桶 64.61 美元。

能源諮詢公司 Wood Mackenzie 給出的預測是，本次減產會議有三種可能的減產方案：

最可能的方案：OPEC 日產量提升 50 萬桶，俄羅斯日產量增加 10 萬桶，合計日產量上升 60 萬桶；

維持不變：尊重伊朗和委內瑞拉的意見，在本次會議上不對減產協議作出調整。如此一來第三季的原油庫存可能會下滑，如果在第四季增產，油價要到 2019 年才會出現下跌；但需求可能會因油價高企而萎縮；

大幅增產：OPEC 日產量增加 100 萬桶，產量已經上升的俄羅斯，日產量配額增加 30 萬桶。短期油價可能顯著崩跌。

英國《金融時報》報導稱，增產 60 萬桶是最可能的方案，一名 OPEC 高級官員透露沙烏地阿拉伯阿拉伯的理想增產空間在 60-80 萬桶。

沙烏地阿拉伯早些時候曾表示，正在尋求 30-60 萬桶的增產，60-80 萬桶的上浮較此有小幅上升。

增產最早的驅動力，來自美國總統川普。川普在 4 月 20 日和 6 月 13 日相繼發推，指責 OPEC 操縱油價，並一再強調高油價「不好」。

這直接觸發沙烏地阿拉伯和俄羅斯將增產提上日程。在此之前，市場對增產的預期遠低於目前。

需求是最主要的增產支撐。俄羅斯油長稱，第三季通常是石油需求增長最為迅猛的季度，「如果我們不採取措施（增產），我們可能會面臨供應短缺。」

沙烏地阿拉伯油長周四也提到，下半年全球將面臨 160 萬至 180 萬桶 / 日的石油供給短缺，OPEC 不能容許這樣的短缺發生，需要考慮釋放多少石油產量。

而且，還需要注意的是，如果油價在 80 美元的基礎上進一步走高，全球原油需求的增長可能會因此放緩，尤其是以印度和中國為代表的新興經濟體。如果需求端未能充分準備好應對更高的油價，產油國反而有可能會失去供應短缺的前景。

為此，俄羅斯提出了驚人的主張：日產量增加 150 萬桶。不過，Energy Aspects 分析師 Amrita Sen 對彭博表示，如果 OPEC 決定將日產量增加超過 60 萬桶，油價會大幅崩跌，更不必提 150 萬桶的增產，「甚至不在討論桌上」。

沙烏地阿拉伯阿拉伯的兩個海灣盟國，科威特和阿曼，並沒有迅速增產的意願。但路透援引 OPEC 消息人士報導稱，這兩個國家更傾向於逐漸溫和地擴展產量。

厄瓜多爾表示，當前油價是可接受的，已經準備好增產。該國油長 Carlos Perez 周一稱，目前厄瓜多爾日產量約在 52 萬桶，「如果有需要」，可以提高 2-2.5 萬桶。

「這會是一場困難的、艱辛的會議。我們通常會嘗試達成共識，如果行不通，票數會告訴我們答案是什麼。」Carlos Perez 稱。

無法從增產中獲得好處的國家，成為了堅定的反對派，伊朗是其中的代表——儘管伊朗在美國退出伊核協議前，始終強調油價的心理價位在 60-65 美元，遠低於當前水平。

「OPEC 不是接受川普總統指示的一個組織。」伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 對增產的抵制仍然明顯，他堅稱，不認為 OPEC 會在此次會議上達成一致，放寬減產。

但近幾個月，包括委內瑞拉和利比亞在內的部分 OPEC 成員國，出現了超額減產的現象，令沙烏地阿拉伯、俄羅斯等國有了增產的空間。

不過，即使伊朗拒絕 OPEC 的增產決定，OPEC 也有可能繼續執行決議，此前亦有類似的先例。

有市場觀點認為，俄羅斯提出的日產量增加 150 萬桶，亦不失為一種「激將法」：提出誇張的增產量，來迫使反對者接受一個更為溫和的增產。

最堅定的反對派伊朗，態度在會前似乎已經有所鬆動。路透周四報導提到，了解伊朗方面想法的人稱，若能夠從需求方面加以驗證，且所有 OPEC 國家均同意的話，伊朗可以接受 OPEC 增產。