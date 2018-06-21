創業家強強聯手再出擊 結盟PayEasy及FashionGuide再添新動能

創業家 (8477) 今年度陸續以策略結盟拓展市佔率及強化商品議價能力，以取得市場端的價格控制權，今再宣布雙結盟喜訊，生活市集將借力台灣企業福利網 PayEasy 的渠道強化企業團購力道；同時，也看好女性消費市場持續擴大，正式合作華人美妝平台 FashionGuide，將生活市集商品入駐 FG 會員好康專區，替深佈女性市場再下一波助力。創業家兄弟董事長郭書齊表示，今年度將持續以分潤合作取代併購，極力爭取強強聯手的合作契機，並看好企業端的福委採購力及女性的消費需求及社群傳播力，今起將生活市集將透過 PayEasy 企業福利網導流，並將生活市集商品進駐 FashionGuide，期望透過業界雙強的合作，持續拓展新的消費場域，達到強化企業團購及深佈女性市場的目標。



創業家指出，有別於其他網購平台，生活市集一直以來持續強打買越多越便宜的策略帶動消費力道，平均一個商品是競品的 50 倍銷量，吸引超過 7 成 5 的女性消費者喜愛，同時，站內大組數採購也已佔了整體訂單的 3 成以上，並有許多企業福委主動來詢問大量採購的合作方案。本次合作的 PayEasy 簽約企業逾 400 家，且有高達 60% 以上簽約企業屬上市櫃中大型企業，包括友達、鴻海等超過 40 萬的高含金企業員工，將為生活市集與企業端的鏈結達到推波助瀾的成效。



此外，創業家也提到，FashionGuide 則擁有近 80 萬會員，其中 8.6 成為女性，又以 25-44 歲為最大宗佔比達 7.9 成，與生活市集客群高度相似，看好社群美妝平台的高互動及會員黏著度將有助於生活市集直接觸及主要消費 TA，為整體營運再添新動能。

