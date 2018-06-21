馬光-KY搶中國互聯網醫療商機 擬攜手中信健康設平台

連鎖診所馬光 - KY(4139-TW) 表示，由於中國國務院對於互聯網醫院提出多項鼓勵政策，基於公司本身已在天津開設有 13 家連鎖門診部，將與中國中信健康集團合作，進軍中國互聯網醫院平台。

馬光 - KY 指出，隨著互聯網技術發展及應用，互聯療醫療企業自 2000 年開始陸續誕生，到了 2014-2015 年間，由於政策推動與資本追逐，互聯網醫療更進入噴發期，主要業務則為預約掛號、線上問診、健康保健、生物技術、醫療資訊化、醫療綜合服務、醫藥電商等。

馬光 - KY 表示，集團與目前的由線上到線下的模式不同，自從 1999 年在新加坡開設第一家中醫診所開始，並於 2011 年在中國天津佈局進入社區開設門診部， 至今已在天津開設有 13 家連鎖門診部。因此天津馬光不僅是天津市首家取得統籌為一個醫保總額帳戶的連鎖診所，也是天津市目前唯一民營醫療機構具有醫保糖尿病門特按人頭付費的資格，目前在天津地區每年服務 40 多萬人次。

馬光 - KY 指出，天津馬光挾著累積多年實體醫療資源及運營經驗，藉著互聯網醫療政策的開放，將順勢發展社區醫療線上線下連動的 O2O 互聯網醫院服務，透過加速增加照護個案的簽約數，快速擴大市場佔有率，並結合互聯網醫院的服務機制，打破服務地域的限制。