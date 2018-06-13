創業家通過配息0.82元 今攜oBike推上萬台紅包車搶市

創業家 (8477) 今日舉行股東常會，會中通過 106 年度財報及盈餘分派案，每股配息 0.82 元，以今日盤中股價 49.3 元計算，殖利率 1.66%。創業家於去年下半年啟動旗下網站整併，聚焦生活市集、好吃市集及 3C 市集等 3 個網站，帶動營收較 2016 年成長近兩成。而展望今年，創業家指出，外部發展計畫將會有更多第三方導購服務的合作、金流物流服務的跨界整合等，盼帶動營收成長，對長期獲利也將有正面助益。而創業家歡慶周年慶正式開跑，旗下電商平台生活市集今宣布即日起至 19 日，結合無樁共享自行車 oBike 於雙北地區推出專屬上萬台紅包車，凡於活動期間內於找到生活市集 x oBike 聯名紅包車並騎乘 5 分鐘以上，就可以拿到獨家生活市集 150 折價券或消費享 82 折，週年慶優惠直逼「雙 11」等級，與 oBike 一起搶攻共享移動經濟學。



創業家兄弟共同創辦人廖家欣表示，2017 年創業家兄弟首度將廣告從線上走到線下，以「你的腦叫你一直買」洗腦式廣布捷運站點，有效帶動通勤時間消費力道，並帶動全站行動端業績高達 7.5 成，今年行銷傳播也走向策略合作模式，本次選擇在台灣已擁有百萬會員的 oBike 合作，共同啟動雙北地區上萬台的紅包車，除了是提倡環保的綠色共享運具外，也期待有效提高行動端的無地化商機發展，並看好多元化的行銷合作的加乘作用，增添生活市集融入全民生活的可能性。

