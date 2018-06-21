投資小米前先要了解的五大問題

小米CDR一波三折，在港估值一路下滑。見智公司研究發表報告，指出在小米上市前，有必要搞清楚小米到底是一家什麼樣的公司。內容節錄如下：

小米上市一波三折。本來是CDR和港股一起發行，並成為首只CDR股票，一度引來諸多期待。但是6月19日，小米宣佈暫停CDR，中國證監會也取消了過會進程。

小米一直在尋求最高估值，但估值卻一路下調，顯示出機構在其中的博弈非常劇烈。小米的估值從最初的1000億美元甚至1200億美元，到如今，彭博社指出，最新披露的條款顯示，假設超額配售權不被執行，價格範圍估值為539億美元至690億美元。

那麼，對投資者來說，如何理性、冷靜看待小米這家公司呢？這個講著互聯網故事的公司，就能否展現出多少潛力？

小米的估值到底應該怎麼算？

對於小米的估值，市場有截然不同的幾種看法，不同估值方法的理由主要是對小米的定位不同，目前，市場對小米的主流定位是硬體公司或者互聯網公司，同時由於IoT（物聯網）和生活消費品業務在小米三大主要業務中成長最快，也有分析將小米同小家電企業對標。

小米較早傳出高達1000億美元的估值引發市場熱議。然而，在正式提交IPO申請之後，小米估值卻被市場連續下調，表明投資者對於小米估值過高的疑慮逐漸加深。

在小米估值此前傳出700億美元之際，交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝認為，這個估值太高了，高過很多同類型的公司。根據招股書和投行P/E法估值，小米的估值高達83倍。洪灝稱，蘋果公司的估值僅有13倍左右。而小米的毛利率和淨利率均顯著低於蘋果。

“小米仍然是一家處於早期發展階段的公司，其多樣的業務並不能被投資者所完全瞭解。”彭博社援引香港科技大學會計學教授尤海峰稱，“伴隨著很高的不確定性，公司有更大的可能被高估。”

小米未來增長靠什麼？

按照雷軍在港股招股書中的公開信所言，小米的鐵人三項分別是硬體、新零售和互聯網服務。核心硬體包括智慧手機、筆記型電腦、智慧電視、人工智慧音箱和智慧路由器。在新零售領域，線上的小米商城和線下的小米之家共同打造了新零售分銷平臺，也是小米增長策略的核心組成部分。在互聯網服務領域，小米基於自由作業系統MIUI積累了大量活躍用戶，同時MIUI和安卓系統全相容，小米招股書顯示，其使用者使用智慧手機的平均時間約為4.5小時，通過硬體銷售獲得的使用者過程本身就是盈利的。

從招股書來看，自2015至2017年，智能手機在營收中的占比雖然從八成下降到七成，但仍佔據絕對優勢。IoT與生活消費產品的占比從13%穩步上升到20.5%，互聯網服務在總營收中的占比在2016年達到9.6%後小幅下降到8.6%。

在小米1.45萬人的雇員中，絕大多數位於中國大陸，其餘主要分佈在印度、中國臺灣、中國香港和印尼。從職能來看，銷售與服務占到了六千人，研發人員約為五千五百人，分別占比為41.7%和38%。

截至2018年3月，5500多名雇員持有以股份為基礎的獎勵，因此，小米在招股書中認為其成功吸引並挽留合資格雇員，尤其是核心雇員。

小米是家硬體公司嗎？

從小米招股書披露的資料來看，以手機為代表的智慧終端機依然是最重要的營收來源。從2015年至2017年，這一比例從八成下降到七成，但是依然難以掩蓋其重要性。

小米香港上市的主承銷商之一摩根士丹利，就在近期的一份研報中表示，由於小米的市場份額增長快，且成長軌跡明顯快於其它公司，因此小米應該以高於其它全球手機品牌的價格來交易。該行認為，小米的公允價值約為650-850億美元，大約是其2019年調整後收益（預測）的27-34倍。

作為小米IPO另一承銷商，高盛分析師給小米的估值範圍為700億美元至860億美元。高盛表示，這相當於其預測的2019年調整後淨收入的26倍至32倍。

據彭博資料匯編，這一估值大約是蘋果的兩倍。根據蘋果2019年調整後預測收益，其估值大約為14.5倍。摩根士丹利資料顯示，小米的估值倍數也可能高於阿里巴巴和百度等互聯網巨頭。

值得注意的是，目前阿里巴巴市值大約為5270億美元左右，騰訊約為3.98萬億港幣（5060億美元），百度為900億美元；而小米的估值將大概率超越京東目前570億美元的市值。

美國風險投資界的“互聯網女皇”Mary Meeker在最新的2018年互聯網公司估值中，將小米排在全球第14位，認為其市值為750億美元。這一估值直逼百度，領先優步、滴滴、京東等互聯網巨頭。

小米到底是不是一家互聯網公司？

諸多券商和市場觀察者認可小米是互聯網公司的主要原因在於小米的互聯網服務業務，認為小米基於安卓的作業系統MIUI和諸多應用程式能夠為小米帶來使用者粘性，也是小米培育諸多“米粉”的重要來源。

雖然小米自稱是一家互聯網公司，但是依然難以得到市場的認可。最重要的原因就是小米的互聯網服務收入占總營收的比重很低。

據小米招股書披露的資料，2017年，小米互聯網服務收入達99億，占營收的8.6%。99億互聯網服務收入中，56.1億來自廣告業務，占比56.7%；25.5億來自遊戲代運營，占比25.7%；17.4億來自遊戲之外的其它增值服務，占比17.5%。

在中國大陸，根據獵豹大資料，2017年中國APP排行榜，小米視頻位元列第23位元，米家位列第84位。但是在印度市場上，據專注全球APP研究的similar web資料，在印度最流行的前五十名APP中，並沒有小米的影子。在印度的APP市場，除了Google等美國巨頭的產品之外，還有本土的Jio手機相關產品，以及中國的UC流覽器等產品。因此，從這個角度上來看，至少目前，很難將小米在海外的業務視作一家互聯網公司的業務。

小米在國內和海外的互聯網業務，正如證監會關注的那樣，其收入主要來自廣告推廣和移動遊戲業務，但是和BAT等互聯網公司相比，還有不小的差距。

小米是一家新零售公司嗎？

小米的另一項業務是“新零售”，由線上的小米商城和線下的小米之家組成。線上和線下的結合，構成了小米新零售的內核。

從小米招股書披露的財務資料來看，IoT和生活消費產品的營收成長速度快過智慧手機和互聯網服務。2015年“IoT和生活消費品”只占小米所有產品總毛利的3.51%，而到了2018年前三個月就已經達到了21.56%。小米新零售的部分主要依託的是小米手機等智慧終端機的擁有者，即“米粉”。同時，小米線上線下銷售的產品品類有限。

更何況，目前的中國電商領域阿里領頭，之後有京東、蘇寧等一眾公司，小米要想在新零售或者電商領域突圍，並非易事。

來源: 見智公司研究

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)