陳文輝：亞洲新興市場對全球保險市場影響力不斷提升

近日，中國銀行保險監督管理委員會副主席陳文輝在香港舉行的第十三屆亞洲保險監督官論壇(AFIR)年會上表示，亞洲作為重要的新興市場，對全球保險市場影響力不斷提升。AFIR在各成員的共同努力下，建立了一套有效且製度化的溝通和合作機製，凝聚亞洲力量，推動交流合作，對促進亞洲區域保險市場的穩定發展發揮了積極作用。

會上，與會成員高度評價了中國銀行保險監督管理委員會承擔秘書處職責後所開展的大量卓有成效的工作，一緻同意由中國銀行保險監督管理委員會繼續承擔AFIR秘書處職責。本次成員大會還經過選舉確定香港保監局行政總監梁志仁擔任下一屆AFIR輪值主席。會議期間，發言代表介紹了各自保險市場發展及監管改革情況，分享了國際保險監督官協會保險資本標準製定及新興市場等工作的最新進展，併就風險資本製度、保險科技發展以及如何應對網絡風險的挑戰等議題深入交流了經驗。

本次成員大會通過了中國銀行保險監督管理委員會繼續擔任AFIR秘書處議題，邁出了AFIR設立常設秘書處的第一步，標志著AFIR機製化運行取得了實質性進展。AFIR管理機製的不斷完善，將顯著增強亞洲保險監管的凝聚力，密切成員間的監管交流與合作，擴大亞洲保險業的國際影響力。中國銀行保險監督管理委員會將繼續推動AFIR向前發展，代表亞洲在國際保險監管改革中發出亞洲聲音，進一步提高新興市場在國際保險監管規則製定中的參與度與影響力，為“一帶一路”建設提供更加強有力的支持。

據悉，亞洲保險監督官論壇由中國保險監管部門於2005年首倡建立，是亞洲區域首個保險監管合作機製，迄今已成功召開13屆年度會議。經過多年發展，AFIR已經成為亞洲地區最有影響力的國際合作交流平台，在促進亞洲區域保險監管信息交流、監管合作、代表亞洲參與國際保險監管改革等方面發揮了基礎性作用，得到了各成員、國際組織和其他國家或地區保險監管機構的廣泛認可。AFIR立足亞洲、代表亞洲、反映亞洲，在國際舞台上逐步發出亞洲聲音，反映亞洲訴求，積極參與國際保險監管改革進程，推動亞洲區域保險市場健康、穩定發展。

來源：上證報APP·中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)