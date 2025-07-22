鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-22 11:30

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中國網路大廠搶著投資機器人企業！​​京東美團瘋狂「掃貨」 阿里巴巴、騰訊穩健布局（圖：Shutterstock）

同時，美團 (03690-HK) 過去兩個月也投資了它石智航、星海圖、自變量機器人等項目。阿里、騰訊同樣加速佈局，宇樹科技 6 月完成 C 輪融資時，阿里與騰訊共同領投，螞蟻集團更已設立具身智能子公司「螞蟻靈波科技」。

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綜合《第一財經》、《創投日報》等報導，這場由網路巨頭主導的科技競賽，正重塑全球機器人產業格局，京東投資的眾擎機器人估值已達 45 億元，一年內完成 5 輪融資，累計融資近 14 億元；千尋智能由珞石機器人前技術長韓峰與柏克萊加州大學博士高陽共同創立，成立僅一年半便吸金近 14 億元；逐際動力創辦人張巍是美國俄亥俄州立大學終身教授，其全尺寸人形機器人已完成量產準備，將與京東在零售物流領域展開深度合作。

京東的佈局並非臨時起意。早在一年前，京東就秘密啟動具身智慧策略，今年 5 月參與智元機器人融資，7 月向生活服務機器人企業橡鹿科技投資 2 億元。

在即將舉行的世界人工智慧大會上，京東將發布附身智慧品牌 JoyInside，透過將對話智慧體植入硬體設備，為 AI 潮玩和教育機器人等產品賦能。

快思慢想研究院院長田豐分析指出，京東專注軟體生態的定位既避免與硬體廠商競爭，又可搶佔消費級機器人入口。數據顯示，京東 618 期間智慧機器人銷售額年增 17 倍，具身智慧賽道正成為電商巨頭的新戰場。

另一網路巨頭美團則在機器人領域的投資更為積極，今年來已完成六次投資，包括領投星海圖 A4、A5 輪融資和它石智航 1.22 億美元天使 + 輪融資。美團龍珠與戰投聯合領投的星海圖 A5 輪，以及獨家投資的自變量機器人 A 輪，均顯示其搶佔先機的決心。美團買藥與銀河通用合作的智慧藥房解決方案已落地，而美團作為銀河通用天使投資方的身份，更凸顯其產業佈局的前瞻性。

報導指出，從配送機器人到手術機器人，美團的投資版圖涵蓋服務機器人全場景，與其人力密集型企業的基因高度契合。

阿里巴巴和騰訊的佈局則相對穩健。騰訊參與樂聚機器人早期融資及宇樹、智元後期輪次，阿里除投資逐際動力外還領投宇樹 C 輪，螞蟻集團更直接下場成立子公司，展現技術野心，百度則透過雲端服務與智元、千尋等企業合作，提供算力平台與大模型解決方案。這些佈局共同指向一個核心邏輯：網路巨頭正將具身智慧視為可能顛覆現有業務形態的關鍵技術。

京東與美團在人形機器人賽道的競爭尤其激烈，兩者皆以億級規模領投明星項目，京東拿下智元機器人，美團則投資宇樹科技，這兩家企業估值均已超百億，是人形機器人領域的絕對重量級企業。

更值得關注的是，雙方都在將電商平台的通路優勢轉化為產業賦能能力。京東與三十多個機器人品牌合作，透過主站銷售、政企採購等多管道觸達 900 萬企業用戶；美團則靠著即時零售場景，為機器人企業提供清潔、維修等真實落地環境。

零售電商專家莊帥指出，這些場景不僅能加速產品迭代，更能幫助新創公司取得關鍵數據回饋。

目前，具身智慧產業仍處於商業化初期，演算法、供應鏈和成本控制是主要瓶頸。網路巨頭的入局不僅帶來資金，更提供演算法支援、場景測試和產業資源整合。某家機器人企業高管指出，現階段比估值更重要的是找到能帶來訂單和場景的合作夥伴。