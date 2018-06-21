美股盤中─道瓊持續走低 併購案支撑S&P 500與Nasdaq小幅上揚

道瓊工業平均指數早場一度上漲逾 100 點，隨後反轉走低，擴大昨日的跌勢，連七天下跌，收盤可能創下自 2017 年 3 月以來，最長下跌期間。

併購案及美國與歐盟貿易關係可望獲得改善，支撑了 S&P 500 與 Nasdaq 小幅上揚。

台北時間 00:11

道瓊工業平均指數下跌 15.77 點或 0.06% 至 24684.44。

Nasdaq 指數上漲 66.22 點或 0.85% 至 7791.81。

S&P 500 指數上漲 8.63 點或 0.31% 至 2771.20。

廸士尼提高併購 Twenty-First Century Fox 公司價格至每股 38 美元，或 713 億美元。上週，Comcast 提出併購價格為 650 億美元。

該消息支撑 Fox 與廸士尼股價分別上漲 7.1% 與 0.7%。

分析師說，併購消息屬利多。但股市可能震盪，等待新的財報季。美國與中國貿易緊張持續，讓投資人謹慎。

週二，美國股市下跌，美國與中國貿易緊張加劇為利空。道瓊大跌近 300 點，清除了 2018 年的漲幅。

週一晚，川普要求美國貿易代表列出 2000 億美元的中國商品，課徵關稅 10%。北京則誓言報復。中國商務部說，美國最新的關稅，違反了中美兩國先前的協議與共識。美國發動貿易戰，違反了市場法，不符合全球發展趨勢。

分析師說，政府不只將貿易視為政治，更將平衡貿易視為生存所必需。無論 11 月的期中選舉結果為何，這類擔憂均將持續。

由於川普政府有意獲得更有利的貿易協定與條件，世界大型經濟體的貿易緊張近來升高。

但分析師說，去年減稅的振興措施，壓過貿易擔憂的利空。冷靜的人將會勝出，股市其實有意走高。

週三，貿易的利空有所減緩。華爾街日報報導，美國駐德國大使 Richard Grenell 近來與德國 BMW，Volkswagen 與 Daimler 車廠執行長進行了會談，結果他們提出了結束美國與歐盟之間汽車關稅的構想。

在這些會談中，各車廠執行長說，他們支持取消這些關稅。這些關稅為整體工業產品協定的一部份。