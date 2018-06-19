〈貿易戰升溫〉美元指數走揚 一度觸及11個月高點

貿易戰疑慮籠罩市場，今 (19) 日美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 走揚，一度觸及 2017 年 7 月以來高點。

台北時間週二晚間 7 點 55 分，CNBC 數據顯示，美元指數上漲 0.42%，至 95.20。

美國政府上週宣布，將對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，中方不甘示弱，也祭出同等規模措施，對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。

美國貿易代表署 (USTR) 於美東時間 6 月 15 日宣布，將分兩階段執行關稅措施，7 月 6 日起，會先對 818 項、價值 340 億美元的中國進口商品，課徵 25% 關稅，之後再對 284 項、價值 160 億美元的中國進口商品課稅。

中方隨即反擊，中國商務部公告，自 7 月 6 日起，對原產於美國的農產品、汽車、水產品等 545 項、約 340 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

另一方面，中方也將對化工品、醫療設備、能源產品等 114 項、約 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，實施時間會另行公告。

面對中國的強力回擊，美國總統川普再度出招，透過新聞稿指出，若中方再次提高關稅，美方將另對 2000 億美元的中國進口商品課徵關稅，稅率為 10%。

中國商務部立即回應，稱美方的行徑，違背了雙方多次磋商取得的共識，如果美國「失去理性、出台清單」，中國會祭出強而有力的反制。

根據路透社報導，週二美元指數一度上漲 0.5%，至 95.266，創近 11 個月新高。

美元指數走揚的主因，來自貿易戰引發的通膨預期；若通膨加劇，聯準會 (Fed) 的升息幅度，將高於市場預估，使美元資產持續吸引資金流入。

德國商業銀行 (Commerzbank) 外匯策略師 Thu Lan Nguyen 表示，若貿易戰情勢升級，美元可望受益；不過，貿易戰最終將使涉入其中的國家都受害，而受創最深的，就是高度倚賴外貿的國家。