星巴克「熄火」：計畫在美國關閉150家門市 下調同店銷售增速預期

星巴克計劃在下一財年，關閉美國市場的 150 家門市，預計第二季的同店銷售增長只有 1%，低於此前的業績指導預計的 3%。

這大約是星巴克 9 年以來最糟的業績預期。星巴克 CEO Kevin Johnson 同時宣布了股票庫藏股計劃，稱計劃在 2020 財年通過庫藏股和分紅向股東回饋約 250 億美元，相比此前增加 100 億美元。

但這仍未能削減關閉門店和糟糕業績預期的負面影響，星巴克周二盤後一度跌超 4%。

4 月 12 日，兩名黑人男子進入費城一家星巴克門店等待友人，其間想借用洗手間但遭拒絕。兩人沒有點單隨即落座，門店經理隨後報警，警方以「非法入侵」為由逮捕兩人。為此，5 月 29 日下午，星巴克 8000 家門店停業，對員工進行反偏見培訓。這對第二季的星巴克的業績也產生了負面影響。

「我們的增速放緩了不少，」Johnson 稱，「我希望它能更好，我認為我們的股東值得更佳的回報，我們也在致力達成這一點。」

儘管星巴克的海外業務蓬勃發展，但在美國本土，「星爸爸」已經有了大約 14000 家門店，擴張範圍極其有限。甚至有人笑談，星巴克的下一家門店，可能要開在一家星巴克裡面。

星巴克正在轉向更注重咖啡因文化尚未深入的農村地區。Johnson 提到，即將關閉的門店通常坐落於「工資上漲、密度已經較高、監管趨嚴的大都市地區」，這些地區的門店利潤空間有限。同樣的，星巴克認為美國中部和南部仍有發展空間。

關閉門店對於連鎖品牌來說不是一件新鮮事。2008 年，創始人 Howard Schultz 重新接手星巴克，拯救掙扎於擴張過度的公司。當時 Schultz 就關閉了部分業績不佳的門店，而星巴克的股價在接下來的十年間，有 8 年都獲得了上漲。

今年以來，星巴克股價基本持平。

Schultz 已經在本月離開星巴克，目前的 CEO Kevin Johnson 在一年前上任。Schultz 一直在推進星巴克的高端業務，但分析觀點認為，在新的領導架構下，高端線的發展可能會被擱置。

在健康飲食的理念下，咖啡飲品的銷量越來越窄。星巴克稱，星冰樂今年以來的銷量下滑了 3%，而其銷量在去年上升了 4%，前年上升了 5%，2015 年的升幅達到 17%。

而且，星巴克還要面對越來越廣泛的咖啡競爭，尤其是來自麥當勞的威脅。咖啡是麥當勞今年飲料業務的重點，該快餐巨頭日前正式推出了兩款售價 2 美元的冷萃咖啡。

星巴克周二稱，為提高銷量，將開發更多健康飲品，並重點擴大茶葉業務，例如低糖冰茶等。CEO 提到，今夏將退出一款新的植物蛋白冷飲。

中國仍然是星巴克寄予厚望的市場。星巴克此前宣布，計劃到 2022 年中國區門店擴張至 6000 家（2017 年底不足 3000 家）未來五年，星巴克計劃中國區營收增至三倍。

星巴克 CEO 周二提到，中國有朝一日可能會成為比美國更大的市場。

『新聞來源／華爾街見聞』