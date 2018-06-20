能源、醫療、綠能多箭齊發 亞通看好營運前景增溫

亞通 (6179) 去年受到菲律賓環保政策影響，多數電廠因而延後建置，也導致公司營運因此受影響，董事長呂元瑞表示，由於目前菲律賓用電需求快速成長，今年預計將加速啟動電廠的建置，目前菲律賓電廠海水及土木工程在建合約金額達 48 億元，看好未來在菲律賓電廠的潛在需求，將積極爭取相關工程。呂元瑞提到，先前接獲菲律賓生力集團新建電廠發電量 1,200MW、4 部機組的土木及海水冷卻工程標案，工程合約金額為 1.76 億美金(約新台幣 53 億元)，在下半年開始進入施工期，今年內將對公司營運有明顯貢獻，且由於菲律賓電力需求孔急，目前生力集團尚有 3,000MW 的發電機組及冷卻系統待建置，其他菲律賓業者亦有超過 2,000MW 的發電相關工程進入規劃階段，對於東南亞電力工程市場的發展有相當的信心。



除了菲律賓電廠工程外，亞通今年上半年陸續接獲「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」第一期主體建築機電工程、「前瞻基礎建設計畫－臺東深層海水試驗管工程」、「科威特石油公司 Al Zour LNG 海水取排工程」與「台中火力電廠底灰處理工程」四項標案已陸續開工，加上先前接獲菲律賓生力集團 (San Miguel) 新建電廠土木及海水冷卻工程，今年內都將挹注營收獲利貢獻。



亞通表示，在環保綠能部份，今年起繼站穩東協市場之後，已成功進軍中東市場，為公司發展的重要里程碑；高端醫療方面，亞通在林口長庚與高雄長庚癌症中心相繼完成後，今年再取得台大標案，並將與日商合作參與台北榮總與中國醫藥學院質子及重粒子癌症治療中心工程案。



而繼東協市場之後，亞通也提到，已成功進軍中東市場，取得科威特石油公司 Al Zu LNG Terminal 的海水冷卻系統工程，工程金額達 1250 萬美金 (約合新台幣 3.75 億元)，預計將於今年第四季開始動工，明年第四季底前完工，有助提升海水冷卻及再利用工程的市占率。



此外，亞通在污染防治工程業務方面亦有新的斬獲，繼台電林口發電廠煤倉興建工程後，上半年已接獲台中火力電廠底灰處理工程新台幣 9.5 億元標案，主要在於近年來中部地區空氣汙染問題日益嚴重，PM2.5 濃度持續升高，台電積極尋求降排減碳的解決方案，預估汙染防治業務在亞太地區霾害日益嚴重的情況下，將會是公司積極擴展的業務之一。



在綠能發電業務工程方面，亞通指出，去年第四季與三陽工業所簽訂總裝置容量可達 4.5 百萬瓦 (MW) 的國內最大私有房舍屋頂型太陽能發電工程合約，由亞通負責太陽能發電 EPC 工程，預計將於 6 月底前完工掛表，未來 20 年總發電量預估可達 10,060 萬度；近期亦將開發台南 12 百萬瓦 (MW) 的超大型太陽能電廠發電工程。



亞通進一步表示，近幾年在環保綠能市場佈局有成後，投入高端醫療領域亦已見初步效益，憑藉多年參與核四電廠機組工程、核研所反應爐等多項核電工程案的技術能量，公司先前已成功接獲林口長庚醫院與高雄長庚澄清湖分院「質子暨放射治療中心」機電工程，今年上半年再取得「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」主體建築機電工程約 6 億元，預計明年開始進行，有信心進一步取得治療設備機電工程。



另外，亞通也與日商合作將參與「台北榮總重粒子癌症治療中心」及「中國醫藥學院附設質子及重粒子癌症治療中心」相關工程；此外，也將進一步設立新加坡子公司，並獲日商及美商邀標參與新加坡質子癌醫中心之興建，可望將高端醫療業務擴展至東南亞及其他國際市場，由於高端醫療設備工程的認證及技術門檻較高，將有助於優化業務發展。