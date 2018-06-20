夠麻吉推24H線上即時訂房系統 主打「一站購足」旅遊方案

GOMAJI 夠麻吉 (8472) 宣布旗下旅遊住宿頻道於今日加入國內線上即時訂房系統，與全台 5,000 家以上品牌飯店、精品旅宿攜手，消費者可 24 小時線上訂房，若身份是公務人員還可搭配國旅卡使用。夠麻吉表示，此訂房系統提供消費者買貴可退 2 倍差價、在地化全中文專屬客服、免跨國刷卡手續費等有別於國際訂房網的規格服務。



GOMAJI 業務長楊朝善表示：「透過訂房平台的即時性與資訊完整性，消費者既省下電話詢問的時間，亦可即時查看房價、房況並直接完成訂房。提供消費者更便利且全面的旅遊商品選擇，且對於產品價格要求絕對的超值和透明，旅遊產品也不例外，結帳或入住時絕不會出現任何頁面無揭示的溢收費用。」



夠麻吉指出，有別於多數 OTA 平台主打「裸房」銷售，GOMAJI 提供許多可靈活運用之短期彈性遊程 (如泡湯卷、休息卷... 等) 及旅遊套裝方案，主打「一站購足」的便利性，並加強線上即時訂房系統在手續費及客服系統，藉此完善旅遊頻道功能。