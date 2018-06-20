上海自貿區跨境科創中心今日揭牌

以“跨境併購與創新”為主題，聚焦生物製藥、大數據、智能製造三大領域的“X-SUMMIT全球併購與中國創新峰會”20日在上海自貿區外高橋保稅區舉行，中國(上海)自由貿易試驗區跨境科創中心、中國(上海)自由貿易試驗區海外人才離岸創新創業基地也於今日正式揭牌。

上海自由貿易試驗區管委會副主任李兆傑當日緻辭稱，“這既是依託全球頂級科創資源和外高橋保稅區配套營商環境的疊加優勢，打造具有國際影響力和專業權威性的自貿區科創峰會品牌邁出的關鍵一步，也是強化區域科技創新功能，提升區域科創産業能級的一項重要舉措。”

他還表示，“我們將在國家和本市有關部門的支持指導下，對標國際通行規則，進一步深化製度創新和功能創新，進一步提升區域投資貿易自由化、便利化水平，為科創企業參與全球協同研發創新營造更加優越的營商環境，共同為上海‘五個中心’建設和打響‘四大品牌’作出不懈的努力。”

“我們要做創新自由貿易園區的運營商。”上海外高橋集團股份有限公司董事長劉宏在峰會上表示，要引領整個外高橋保稅區這塊熱土在經濟總量、經濟結構、經濟水平等各方面的表現更國際化、更有國際競爭力。

劉宏還表示，“中國資本在全球資本格局中的崛起，這就是當下一個非常大的‘風口’。而‘大眾創業、萬眾創新’則是另外一個非常大的‘風口’。”

近年來，為貫徹落實推進自貿試驗區和科創中心建設兩大國家戰略，外高橋集團股份及其旗下企業充分利用上海自貿區製度創新優勢，積極探索實踐“資金走出去加産業、技術、人才引進來”的産業鏈招商模式，在鞏固發展國際貿易、現代物流、先進製造等傳統支柱産業的基礎上，努力培育創新經濟、總部經濟、平台經濟、開放經濟等新經濟、新業態，大力打造生物醫藥、大數據、物聯網(智能製造)“三大産業生態圈”，在項目集聚、功能培育、産業升級等方面邁出了堅實步伐，取得了豐碩成果。

來源：上證報APP·中國證券網

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