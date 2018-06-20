建銀國際：2018年末恒指或低見28,000點

建銀國際發佈2018年下半年投資策略報告，建銀國際研究部主管蘇國堅表示，2018年上半年導致股市停滯的趨勢--經濟周期末段、通脹逐漸上升、全球金融環境收緊--將在2018年下半年加劇並造成更加危險且波動的環境。然而，建銀國際預期股票市場將在短期利率上升後，於2018年第三季反彈，並建議投資者利用這一波行情降低風險。

蘇國堅稱，市場預期下半年將分別有兩次加息，每次0.25%，預計於三季度市場見頂後，恒生指數和恒生國企指數分別會於2018年末降至28,000點和11,900點水平，相當於2018年預測市盈率分別為10.5倍和7.9倍。

建銀國際環球策略師Mark Jolley稱，2018年下半年的市場風險程度取決於增長預期放緩速度。盈利預測的增長已達到頂峰，並因全球金融環境收緊而放緩；投資者在某一時段或開始預計，2019年增長不及預期的概率，屆時股市估值將降低。而增長乏力的預將於2019年全年持續加劇，原因貨幣政策收緊，以及美國減稅效應減弱。

該行建議增持非必需消費品、能源、資訊科技股；中性評級有必需消費品、金融、醫療、材料及房地產；減持有電信、公用事業和工業。

文：周燕芬

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