綠葉製藥(02186-HK)治療帕金森患者藥啟動III期臨床試驗

綠葉製藥(02186-HK)公布，在研產品注射用羅替戈汀緩釋微球(LY03003)於中國啟動III期臨床試驗。LY03003採用一周一次肌肉注射給藥，是全球首個長期產生持續多巴胺受體刺激素(ContinuousDopamineStimulation)的產品。該藥物在人體內的穩定釋放能夠減輕帕金森患者藥物治療易出現的「開關」效應，顯著改善晚期帕金森病患者易出現的運動併發症，長期應用有望推遲運動併發症的產生。同時，集團還在進一步開發一月一次給藥的注射用羅替戈汀緩釋微球。

LY03003為集團長效緩釋製劑平台開發的重點中樞神經系統在研產品之一，該藥物目前在中國、美國、歐洲和日本市場進行同步開發，在中、美兩國分別完成了I期臨床試驗並豁免了II期臨床試驗。集團已擁有涵蓋LY03003製劑，化合物合成方法及雜質的相關專利，上述專利均已在中國、美國、日本、歐洲及韓國等國家取得。該製劑專利將有效直至2031年(或具體而言在美國為2032年)。集團計劃在中國、美國、日本、歐洲及其他國家註冊和上市LY03003。

除LY03003外，集團還有多個中樞神經系統的在研項目，同步開發中國及海外市場，如注射用利培酮緩釋微球LY03004(關於精神分裂症及躁鬱症)、安舒法辛緩釋片LY03005)關於抑鬱症研究)、卡巴拉汀透皮多日貼劑(關於中輕度阿茲海默症)等項目。上述產品在中國、美國、歐洲和日本等戰略市場註冊進展良好，並預期未來將在這些國家上市並進一步擴展到全球市場。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)