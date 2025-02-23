【量大強漲股整理】三大科技展登場下，潛力黑馬股報你知?
鉅亨研報 2025-02-26 17:45
加權指數今日開低走高，終場上漲 116.83 點，收在 23402.55 點，成交量縮小至 3683.62 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 37.91 億元，投信賣超 19.87 億元，自營商賣超 41.04 億元，三大法人合計賣超 98.82 億元 ，其中，外資、自營商連續 3 日賣超，投信由買轉賣
美國政府計劃進一步限制輝達對中國的晶片出口，美國消費者信心指數在 2 月大幅下滑，創 2021 年 8 月以來最大單月跌幅，其中，短期預期指數暴跌 11.3%，遠低於與經濟衰退相關的關鍵水準，影響市場投資信心，美股方面，標普 500 指數與那斯達克指數觸及一個月低點，終場道瓊工業指數上漲 0.37%，但那斯達克與費城半導體指數分別下跌 1.3% 與 2.2%，其中，指標股 (NVDA-US) 輝達下跌 2.8%，(TSLA-US) 特斯拉重挫 8%，(TSM-US) 台積電 ADR 下跌 1.1%，此外，10 年期美債殖利率跌破 4.3%，觸及去年 12 月以來最低水平，顯示市場資金轉向避險資產，台股日開低反映，隨後在權值股翻紅的帶動下，指數成功翻紅，終場上漲 116.83 點，收在 23402.55 點，收一根長紅 K 棒，日 K 結束連 2 黑，並且站回月線關卡，成交量來到 3683.61 億元，投資人目前聚焦輝達即將於週三盤後發布的財報，該股今年以來已跌近 5%，另一方面，法國總統馬克宏於 24 日與美國前總統川普會面後表示，俄烏衝突有望在未來幾周內達成停火協議，市場觀望美國 PCE 數據、科技股法說會及 MSCI 盤後調整。
權值股方面表現相對疲弱，(2330-TW) 台積電，上漲 0.47%，收在 1060 元，近期有報導指出，台積電在美國政府官員的要求下，正考慮收購英特爾部分晶圓廠的控股權，華爾街日報也報導，英特爾可能將公司拆分為兩個實體，分別由台積電接手製造業務，博通接手設計和行銷部門，然而，這些談判仍處於初步階段，且主要為非正式討論，台積電與博通之間尚未展開合作，此外，台積電對於接手英特爾業務持謹慎態度，擔心可能面臨技術外流、海外設廠成本高昂以及管理美國員工等挑戰，值得注意的是，川普政府可能不支持外國公司完全經營英特爾的晶圓廠，這也為潛在交易增添了不確定性；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.69%，收在 180.5 元，近期，鴻海集團內部人士透露，該公司已向日本本田汽車提出合作建議，旨在加強電動車（EV）業務，鴻海希望與本田、日產汽車及其子公司三菱汽車建立四方合作框架，以在電動車領域抗衡中國企業和美國特斯拉。值得注意的是，本田與日產於 2 月 13 日宣布終止經營統合談判，但表示將繼續在電動車和軟體開發等領域合作。然而，本田高層對此表示謹慎，認為與鴻海的合作效益有限，並稱鴻海並非其考慮的合作夥伴。總體而言，鴻海積極尋求與日本汽車製造商的合作，以在全球電動車市場中建立更強大的競爭力；(2454-TW) 聯發科，上漲 0.65%，收在 1560 元，聯發科在 2024 年旗艦產品營收達到 20 億美元，年增約一倍，法人預期，2025 年聯發科將持續推動產品組合朝更高階發展，提升產品平均售價，隨著 5G 智慧手機滲透率提升至 65%，全年行動裝置業務有望成長逾一成。
台股雖然短線震盪回檔，但佳螢 2025.2.23(日) 本周昨日公開在經濟日報領先的股票，(4534-TW) 慶騰，再創波段新高! 登上三字頭大關!
(4534-TW) 慶騰，昨日亮燈漲停後今天再創新高! 來到 31 元大關! 26.45 領先預告後一路上攻，日線連八紅走勢，通通領先預告。
慶騰，專注於粉末冶金製造，擁有良好的技術基礎，臺北國際工具機展，機器人技術成為核心議題，慶騰在這波機器人與 AI 熱潮中受益，業績未來預期向好。展望未來，慶騰將在國際舞臺上持續展現其技術實力，預期營收及獲利將隨機器人及 AI 需求增長而改善。
MWC、輝達 GTC 大會、國際工具機展
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