〈台股盤後〉輝達、美超微概念股大翻身 上漲116點站回月線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-26 14:16
台股今 (26) 日早盤開低後逐步走高，終場在電子權值股群起反彈下，上漲 116.83 點，收在 23402.55 點，站回月線大關，成交量 3683 億元，較昨日收斂。
權值股今日全面反彈，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲，收在 1060 元，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 同獲買盤青睞，上漲 1% 左右，聯發科更一度創下新高 1575 元，其他權值股如台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 漲幅至少 1% 以上，推升大盤走勢。
AI 伺服器相關類股今日在輝達 (NVDA-US) 財報公布之前獲資金提前布局，包括富喬 (1815-TW)、台光電 (2383-TW) 雙雙亮燈漲停，雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW)、奇鋐 (3017-TW) 漲幅達 3% 以上。
美超微趕在最後期繳交財報，盤後大漲逾 20%，美超微概念股代表麗臺 (2465-TW) 中場鎖住漲停作收。
網通族群也全面回神，立碁 (8111-TW) 飆漲半根漲停板，智邦 (2345-TW)、波若威 (3163-TW)、啟碁 (6285-TW) 獲買盤卡位。
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