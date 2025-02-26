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知名經濟學家：關燈吧！比特幣10萬美元派對結束 只有川普能挽救頹勢

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-26 16:50

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知名經濟學家：關燈吧！比特幣10萬美元派對結束 只有川普能挽救頹勢。(圖:shutterstock)

美國知名經濟學家 Peter Schiff 周二 (25 日) 表示，比特幣 10 萬美元的派對結束了，除非川普宣佈建立戰略比特幣儲備，才能阻止加密貨幣市場的持續暴跌。

Schiff 在社交平台 X 上發文說，「我認為唯一能延緩比特幣崩潰的是川普。他必須表明對比特幣戰略儲備的強烈支持，透過大量購買比特幣來提供資金。」


他表示，這樣的做法類似量化寬鬆，即聯準會購買公債來刺激經濟活動，但政府不可能大量購買比特幣來提供資金。

Schif 還向比特幣持有者喊話，「關燈吧，比特幣 10 萬美元的派對結束了。」

他認為儘管比特幣進入熊市，但並沒有出現恐慌或投降的現象，這表明跌勢還沒結束，只是剛剛開始。

在 Schif 發表上述言論之前，比特幣暴跌至 86,000 美元的三個月低點，拖累整個加密貨幣市場下跌。

Schif 先前批評了戰略比特幣儲備的概念，認為美國可能犯下的「最嚴重的貨幣錯誤」，他痛批這只是一種「回報捐贈者」的嘗試，而不是真正推動加密貨幣產業發展的努力。

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比特幣川普比特幣儲備

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