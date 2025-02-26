〈玉山金法說〉黃男州揭股利政策二原則 法人估現金股利上看1.3元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-26 17:03

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玉山金 (2884-TW) 今 (26) 日召開法說會前記者會，由董事長黃男州親自主持，他開場打趣表示，繫上紅領帶就是為了慶賀股價上 30 元，談及投資人最關心的 2024 年股利政策，黃男州公布未來 3-5 年的二大發放原則，首先，配發率希望維持在 8 成左右，其二，絕大部分以現金為主。法人推估，今年現金股利有機會派發 1.3 元。

關於股利政策，玉山金去年開始將現金股利及股票股利比例由 1:1 調整至 7:3，但因 OCI 損失回沖因素，使得配發率拉高至 99%，外界關切，今年配發狀況是否回到常態？黃男州坦言，2023 年每股賺 1.41 元，但現金股利 + 股票合計發出 1.4 元，確實是特殊案例，主要是彌補 2022 年度的不足，「應先把兩年 (配發率) 加起來除以二才是正常的」。

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展望未來，玉山希望用獲利來支持成長，獲利要隨著規模愈來愈大，EPS 一定要提升，才能夠來回饋給股東。

黃男州進一步指出，相較金控同業股利政策可能高高低低，但以玉山來說，希望整體股利配發率維持在 80%，較為合理，甚至降至 75% 左右，且絕大部分以現金為主，預期接下來的 3-5 年都會維持這項策略，全現金也是選項之一，今年預計 3 月上旬就會向董事會提案，通過後就會提到股東會上。

黃男州說明，玉山目前股本約 1600 億元，已是金控第 4 大，整體資產規模才 4 兆元出頭，未來還要邁向 5 兆、6 兆、7 兆，在成長過程中，難免需要擴大資本的時候，因此要預留空間，搭配玉山金控版圖的擴張，儲存未來的能量。

法人指出，若以玉山金配發率 80% 推算，假設現金股利占比 90%，現金股利有機會達到 1.3 元，玉山金今日收盤價為 30 元，現金股息殖利率可望保持 4% 水準。

玉山金 2024 年自結稅後純益 260.8 億元，創新高，年增 20.1%，金控每股稅後純益 (EPS) 1.63 元、股東權益報酬率 (ROE) 10.66%、資產報酬率 (ROA) 0.68%；玉山銀行去年稅後純益 245.3 億元、年成長 25.4%，玉山證券純益 21.8 億元、年成長 68.8%，獲利皆創歷年新高。玉山金 2025 年 1 月自結稅後純益 30.2 億元，為歷年同期最佳成績。

玉山長期穩健成長，金控、銀行總資產均突破 4 兆元，自 2017 年達 2 兆元後規模倍增，年複合成長率逾 10%。2024 年玉山銀行存、放款增量皆為銀行同業前三名，總存款年增 10.5%、總放款年成長 12.1%，其中外幣放款成長 19.7%。