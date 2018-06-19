國泰航空(00293-HK)與國泰港龍航空5月合共載客量同比下降0.8%

國泰航空(00293-HK)公布該公司與國泰港龍航空於2018年5月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，5月份的載客量則輕微下跌，而貨物及郵件運載量則較2017年同期有所增長。

兩航空公司在5月份合共載客282.7634萬人次，較2017年5月少0.8%，乘客運載率下跌2.2個百分點至82%，以可用座位千米數計算的運力則上升2.9%。今年首五個月的載客量上升1.4%，而運力則增加3%。

兩航空公司上月運載的貨物及郵件合共17.5074萬公噸，較去年同期增加8.2%，而運載率上升2.3個百分點至68.6%。以可用貨運噸千米數計算的運力上升3.8%，而貨物及郵件收入噸千米數升幅為7.4%。今年首五個月的載貨量上升7.9%，運力增加4.5%，而貨物及郵件收入噸千米數亦上升7.7%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示：「五月份向來是旅遊淡季，因此整體乘客量增長較運力增長稍緩。然而，主要受商務旅遊的需求及有利的匯率走勢帶動，整體收益率有不錯的增長。

「貨運方面,五月的貨運量走勢平穩。更多的轉口貨量增加運載率，而收益率亦有所增長。新開辦的三條歐洲航線—布魯塞爾,哥本哈根及都柏林—運作順利，表現亦與預期相符。」

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