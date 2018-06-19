美能源信息署數據：巴西成全球第九大石油生産國

6月19日電 據南美僑報網報道，美國能源信息署公布的數據顯示，2017年巴西日均油氣産量為320萬桶，佔全球總産量的3%。巴西超過了石油輸出國組織成員科威特，成為全球第九大石油生産國。

據報道，巴西能源研究公司石油、天然氣及生物燃料研究主管若澤•毛羅•柯艾略(JoséMauro Coelho)強調，未來幾年巴西的石油産量還會大幅增長。他預計，到2026年巴西的日均油氣産量可以達到520萬桶，幾乎是2016年産量的一倍。

不過，柯艾略表示，由於巴西國内缺乏對煉油行業的投資，到2026年巴西將成為全球出口石油最多的國家之一。也就是說，雖然巴西石油(7.81, -0.14, -1.76%)産量將增長，但煉油行業無法滿足國内燃料消費需求，隻能將多餘的石油出口，而巴西不得不進口更多的石油衍生品。

“由於這段時間巴西對煉油行業的投資很低，到2026年巴西的石油出口量將達到日均300萬桶左右，我們會成為全球第五大石油出口國，僅次於沙特阿拉伯、俄羅斯、伊拉克和加拿大。”他說。

報道指出，巴西98%的煉油行業都由巴西國家石油公司控製，而由於沒有新的投資，2026年巴西將進口大量的石油衍生品，這從戰略層面上看是不利的，因為國際上衍生品的價格高於原油價格。巴西能源研究公司預計，2026年巴西每天將進口80萬桶的燃料。

“我們預計，如果不對煉油行業進行投資，到2026年我們每天約進口80萬桶燃料，尤其是柴油，還包括汽油、液化氣及航空燃油等。”柯艾略說。

來源：中新網

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