【IPO追蹤】小米基石投資者名單曝光？

據內地媒體報道，小米基石投資者由中資機構全部包攬，包括中銀資管、農銀資管、工銀資管、建銀資管、交銀資管、光大資管、保利和上海城投等。外資機構則因報價偏低全部出局。小米於昨日與基石投資者簽約，市場估計估值範圍介乎650億至800億美元(合約5070億至6240億港元)。

不過，據內地媒體財聯社報道，小米仍未確定其基石投資者名單，與另一報道指小米的基石投資者全由中資機構包攬不同，外資機構仍有可能出現在小米的基石投資者名單中。

在分析師路演中，中資機構與外資機構給出了非常不同的價格區間，中資機構給出的價格區間遠高於外資機構，理由是中資機構認為小米的股票故事非常令人興奮，而外資機構則認為小米的財務數據表現一般，支撐不起如此高估值，外資機構又認為，小米的估值應該在硬件公司和互聯網公司的市盈率中間取得一個平衝點。

IPO價越高後市表現壓力越大

中國證監會的要求是希望小米作為第一家中國存託憑證(簡稱CDR)可以順利發行，後市表現強勁，並一炮而紅，然而這也使得小米香港IPO的定價更加的複雜。小米極力讓香港IPO的估值區間可以更高，為CDR的競價區間創造出充分的空間；所以，小米撇開所有的外資機構，擁抱願意給更高估值的中資機構。目前，外資機構包括貝萊德(Blackrock)、富達(Fidelity)，已經正式退出基石份額的參與。

當然，對於小米來說，IPO價格越高，後市表現的壓力就越大；IPO價格越低，後市表現就會更好。在這一點上，小米麪臨着IPO定價和後市表現的取捨。但是，超高的市場熱情和後市散戶的瘋狂參與，為小米的後市表現打下了扎實的基礎。小米CEO雷軍和CFO周受資在路演時表示，小米是前無古人、後無來者的公司，是一個新物種，應該取得硬件外加軟件(互聯網)的估值，而不是兩者中間取一個平衡點。

小米是中國一家專注於智能硬件、智能家居以及軟件開發的企業，於2010年4月6日成立，總部位於中國北京，員工人數近1.5萬。2011年8月16日，小米正式推出了其第一款硬件產品——小米手機，開創了以互聯網線上搶購高配置、低售價的智能電話銷售模式。今年的618期間，小米開始線下開店的瘋狂模式，在三天時間開店125家，其中多一半為線下授權體驗店。如今，小米在內地已經擁有超過300家小米之家，主要集中在一些一二線城市。

來源：商報

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