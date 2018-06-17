四月美債殖利率暴漲的「驚人」解釋：俄羅斯一個月清空半數美債持倉？

今年四月，美債殖利率突然大幅走高，引發了市場關注。究竟是什麼原因促使美債殖利率走高？

從美國財政部美東時間 15 日公布的國際資本流動報告來看，由於貿易摩擦加劇，今年四月中國拋售了近 58 億美元公債，跌落 3 月所創五個月高位；日本持倉 4 月下降 123 億美元，3 月持倉已創近六年半新低。

然而，這些恐怕都不是四月美債殖利率飆升的真正原因。財經部落格 Zerohegde 表示，俄羅斯大面積減持美債才是核心原因。

儘管中日拋售了不少美債，但同俄羅斯比起來，數額還是太少了。今年，俄羅斯以近 7 年來最快的速度拋售美債，在短短一個月內，清空了半數美債持倉，合計約 474 億美元，持有美債創 2008 年 3 月以來最低。正是因為俄羅斯的飛速變現，10 年期美債殖利率於 4 月上升了約 35 個基點。

財務自由投資公司高級分析師 Bogdan Zvarich 認為，俄羅斯減持美債的根本原因是根據市場評估，其認為美國很可能會升息，這將導致美國通過其公債價格下跌實現收益增長，也就意味著俄羅斯將面臨損失。

「美國升息會使得其公債價格下跌，從而實現正收益，這也意味著俄羅斯將面臨不小的損失，因此，金融當局才會減持美債。其實，各種投資工具的投資規模會經常波動，因此我暫時不能僅根據年初動態得出遠期結論。」

（來源：Treasury）

從周五公布的美債持倉來說，包括中國香港和中國台灣在內，前十大美債海外持有者之中，4 月只有開曼群島持倉環比增加，其餘均減少。

《華爾街日報》分析師認為，美債殖利率上升在一定程度上反映出投資者對美國經濟增長持樂觀情緒及對通膨走高的預期。同時，川普稅改加上政府支出激增提高了投資者對經濟短期增長的預期。

然而，也有分析認為，由於市場已經開始憂慮，聯準會希望儘快給通膨「降溫」，或令美國經濟過早陷入衰退。據《華爾街日報》對經濟學家的調查顯示，其中 59% 預計美國經濟將在 2020 年進入衰退，另有 22% 認為衰退將在 2021 年到來。但該媒體也稱，儘管失業率已經降至 2000 年以來的最低水平，投資者還擔心薪資增長緩慢，目前仍沒有太多跡象表明，美國經濟已經開始衰退。

美國 10 年期公債殖利率昨日略有下滑，收報 2.922%。