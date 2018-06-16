美股受貿易憂慮拖累下跌「四巫聚首日」成交放量

美國總統特朗普周五宣布從7月6日開始對500億美元從中國進口商品加征25%關稅，中國稱此舉給「中國經濟利益和安全構成威脅」。

中國商務部周六淩晨在其網站上公布，對原產於美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等采取加征關稅措施，稅率為25%，涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元。上述措施將從2018年7月6日起生效。

自5月初以來，雙方進行了數輪談判，但尚未達成協議，美國向中國施壓，要求其縮減3,750億美元對美貿易順差。

「許多人可能在今日盤初反應過激，」SlateStone Wealth LLC首席投資策略官Robert Pavlik稱。

「我不認為貿易戰是不可避免的，」Pavlik稱，「我認為(總統)是故作姿態，我認為他是在威懾對手，我認為他正在做他認為選民希望他做的事。」

本周五也被稱為“四巫聚首”日，美國季度期權和期貨合約同時到期，通常會提振交易量，因投資者替代到期的頭寸。

交易量觸及2月8日以來最高水平，當日標普500指數跌至年內最低水平。

被認為對貿易戰憂慮最為敏感的公司今日對大盤的拖累最大。美國最大對華出口商波音(BA.N)下跌1.3%，對關稅敏感的建築設備生產商卡特彼勒(CAT.N)和化學品公司杜邦(DWDP.N)也分別下跌2.0%和0.9%。

道瓊工業指數.DJI收跌84.83點，或0.34%，至25,090.48點；標普500指數.SPX收挫3.07點，或0.11%，至2,779.42點；納斯達克指數.IXIC收低14.66點，或0.19%，至7,746.38點。

本周，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數微幅上升0.01%，納斯達克指數上漲1.3%，這是納指連續第四周上升。

在標普11大類股中，有六種收低。

能源股是百分比跌幅最大的板塊，下挫2.1%，因油價在下周石油輸出國組織(OPEC)會議召開前走低逾3%。

紐約證交所跌漲股家數比為1.21:1，納斯達克證交所漲跌股家數比為1.02:1。

有23只標普500指數成份股觸及52周新高，4只觸及新低。有152只納斯達克指數成份股觸及新高，40只觸及新低。

美國各證交所共計成交99億股，過去20個完整交易日的日均成交量為69億股。

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